Les développeurs de Old Man’s Journey annoncent Gibbon : Beyond the Trees sur Apple Arcadepuis Nintendo Switch

Broken Rules, développeur indépendant autrichien et double lauréat de l’Apple Design Award (Old Man’s Journey, ELOH), annonce aujourd’hui son dernier projet : Gibbon : Beyond the Trees, une aventure écologique dessinée à la main. Le jeu sera lancé en exclusivité le 25 février sur Apple Arcade, et plus tard cette année sur Nintendo Switch et PC.

À propos du jeu :

Plongez dans la vie d’un gibbon perdu alors qu’il s’embarque dans un dangereux voyage vers des terres inconnues, doublé d’une trame narrative touchante sur les créatures en voie de disparition dans le monde entier. Maîtrisez l’art de la brachiation (se balancer de branche en branche) à grande vitesse, prenez de l’élan, effectuez des sauts périlleux spectaculaires et lancez-vous de plus en plus haut dans les airs grâce à vos compagnons singes, et ressentez le frisson et la joie de traverser une jungle sauvage.

Gibbon : Beyond the Trees traite de problèmes environnementaux réels, comme la déforestation, le braconnage et le changement climatique qui menacent la vie des gibbons.

Points clés du jeu :

Maîtrisez des mouvements dynamiques et fluides basés sur la brachiation, tout comme les vrais singes.

Prenez de l’élan grâce à des sauts acrobatiques éblouissants, notamment en vous lançant en l’air depuis les mains d’un autre gibbon.

Découvrez l’histoire émouvante d’une famille de gibbons qui tente de survivre face à la menace humaine.

Jouez une aventure d’une heure en mode histoire, ou courez vers la liberté à travers une jungle générée de manière procédurale en mode libération.

De superbes graphismes en 2D peints à la main qui donnent vie à un monde en voie de disparition.

Explorez des environnements variés, des jungles sauvages de l’Asie du Sud-Est au monde hostile des humains.

À propos d’Apple Arcade

Apple Arcade est le service d’abonnement aux jeux populaires d’Apple qui offre un accès illimité à une collection croissante de plus de 200 jeux premium – comprenant des nouveautés, des jeux primés et des jeux favoris de l’App Store, le tout sans publicité ni achat in-app.

Jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, le jeu est disponible exclusivement sur Apple Arcade pour un abonnement mensuel modique de 4,99 € avec un mois d’essai gratuit. Apple Arcade fait également partie des forfaits mensuels Apple One Individual (14,95 €), Family (19,95 €) et Premier (28,95 €), avec un mois d’essai gratuit.

Déclaration du studio :

« Nous avons commencé ce projet fascinés par la façon dont les singes se déplacent dans la jungle. La brachiation, ou le fait de se balancer de branche en branche, nous semblait être une pure liberté de mouvement », a déclaré Felix Bohatsch, PDG de Broken Rules. « En faisant des recherches sur les gibbons et leur existence dans le monde, nous avons réalisé qu’il y avait là une histoire plus profonde à raconter. La déforestation, le braconnage et la crise climatique rendent la survie des gibbons de plus en plus difficile. Nous voulions que le jeu rende hommage à leur combat et donner une voix à la vie sauvage dans le monde des jeux vidéo ».

À propos de Broken Rules

Broken Rules est un studio de jeux indépendant et un collectif créatif basé à Vienne. Ils publient des jeux numériques originaux et artisanaux, avec pour projets précédents Old Man’s Journey et Secrets of Raetikon. Leur prochain jeu Gibbon : Beyond the Trees sera lancé le 25 février en exclusivité sur Apple Arcade et plus tard cette année sur Nintendo Switch et PC.