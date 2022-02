Bilan Nintendo Q3 2021: la Nintendo Switch toujours aussi impressionnante

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Aujourd’hui, Nintendo a publié ses résultats financiers de février 2022 pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2021.

Voici les points saillants des résultats financiers de février 2022 de Nintendo :

– Ventes nettes pour cette période – 1 302,2 milliards de yens.

– Bénéfice d’exploitation pour cette période : 472,5 milliards de yens.

– Bénéfice ordinaire pour cette période : 513,7 milliards de yens

– Total console Switch : 103,54 millions

– Total des jeux Switch : 766,41 millions

– Ventes globales de Switch pour cette période : 18,95 millions

– Ventes de Switch classique cette période – 11,79 millions

– Ventes de Switch OLED cette période – 3,99 millions

– Ventes de Switch Lite pour cette période – 3,17 millions

– Smartphone revenus liés à la propriété intellectuelle, etc. pour cette période – 39,8 millions de yens

Au cours de sa vie, la Wii a vendu 101,63 millions d’exemplaires. Cela signifie que si vous considérez la Nintendo Switch comme une console de salon, elle est désormais la plateforme de Nintendo la plus vendue de tous les temps. Cependant, il lui reste encore quelques consoles portables à dépasser. La console aura officiellement cinq ans le mois prochain, mais elle n’a jusqu’à présent montré aucun signe de ralentissement. La Switch a déjà dépassé les ventes de presque toutes les autres consoles Nintendo. En mai dernier, les ventes ont dépassé celles de la Game Boy Advance. Elle a également dépassé la 3DS, la Wii U, la GameCube, la N64, la SNES et la NES. La Switch cherchera ensuite à dépasser la Game Boy, dont les ventes s’élèvent à 118,69 millions d’unités. Le seul autre obstacle après cela serait la DS, avec 154,02 millions d’unités, mais il est vrai que la tâche sera plus ardue. Dépasser la Game Boy devrait au moins arriver à un moment donné dans le futur. Il convient également de noter que la Switch a dépassé les ventes de la PlayStation originale. Les ventes à vie de la PS1 s’élèvent à 102,49 millions et devient donc la cinquième console la plus vendue de l’histoire. Elle n’est plus qu’à 13,4 millions de la PS4.

Au cours des neuf mois se terminant le 31 décembre 2021, dans l’activité Nintendo Switch, la Nintendo Switch – Modèle OLED a été lancée en octobre et a connu un bon départ. La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite ont également soutenu la dynamique des ventes après le lancement de la Nintendo Switch – Modèle OLED, et les trois modèles se sont bien vendus tout en maintenant un bon équilibre des ventes. Au cours du dernier exercice, la sortie en mars 2020 d’Animal Crossing : New Horizons a été un moteur important des ventes de matériel, donc par rapport à la même période de l’année dernière, les ventes unitaires ont diminué pour le matériel résultant en 18,95 millions d’exemplaires (une diminution de 21,4% en glissement annuel). En ce qui concerne les logiciels, parmi les titres sortis au cours de cette année fiscale, Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl ont démarré en force, avec des ventes de 13,97 millions d’exemplaires, Mario Party Superstars s’est vendu à 5,43 millions d’exemplaires et The Legend of Zelda : Skyward Sword HD à 3,85 millions d’exemplaires respectivement. Les titres sortis au cours des exercices précédents ont également continué à se vendre bien, Mario Kart 8 Deluxe s’étant vendu à 7,96 millions d’exemplaires (pour les ventes cumulées) et Animal Crossing : New Horizons se sont vendus à 4,99 millions d’exemplaires (pour des ventes cumulées de 37,62 millions d’exemplaires). Les ventes de titres d’autres éditeurs de logiciels ont également continué à progresser régulièrement, portant à 29 le nombre total de titres millionnaires en ventes au cours de cette période, y compris les titres de ces autres éditeurs de logiciels. Les ventes cumulées de matériel ont maintenant dépassé les 100 millions d’exemplaires, et grâce aux bonnes ventes globales de logiciels qui ont tiré parti de cette base d’installation, les ventes unitaires de logiciels ont atteint 179,29 millions d’exemplaires (soit une augmentation de 1,8 % en glissement annuel). En ce qui concerne notre activité numérique pour les plateformes de jeux vidéo dédiées, les versions téléchargeables des logiciels packagés pour la Nintendo Switch se sont vendues de manière stable, tout comme les logiciels à télécharger et les adhésions à Nintendo Switch Online, et les ventes numériques pour cet exercice ont totalisé 255,0 milliards de yens (soit une baisse de 0,4 % en glissement annuel). En ce qui concerne l’activité mobile, de nombreux consommateurs ont continué à apprécier les titres sortis, et les revenus des redevances sont restés stables, de sorte que nos revenus liés aux mobiles et à la propriété intellectuelle ont atteint 39,8 milliards de yens (soit une baisse de 5,2 % en glissement annuel). En conséquence, le chiffre d’affaires net a atteint 1 320,2 milliards de yens, les ventes à l’étranger représentant 1 043,0 milliards de yens, soit 79,0 % du total. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 472,5 milliards de yens, le bénéfice ordinaire à 513,7 milliards de yens et le bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère à 367,3 milliards de yens. En ce qui concerne la Nintendo Switch, nous continuerons à transmettre l’attrait des trois modèles et à travailler pour étendre davantage la base d’installation. En ce qui concerne les logiciels, Pokémon Legends : Arceus est sorti en janvier, et nous prévoyons d’enchaîner avec la sortie de Kirby et la Terre oubliée en mars. Une grande variété de titres attrayants d’autres éditeurs de logiciels est également prévue, et nous nous efforcerons de renforcer les ventes en combinant les titres populaires existants et un flux continu de nouveaux titres attrayants. En ce qui concerne le risque commercial, l’impact prolongé de COVID-19 et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs crée un état d’incertitude permanent, avec la possibilité d’un impact futur sur la production et l’expédition. Bien que ces risques et d’autres risques imprévus existent, nous continuons à prendre toutes les mesures nécessaires dans la conduite des affaires.

Parallèlement aux résultats financiers de Nintendo pour février 2022, la société a également fourni ses dernières mises à jour sur les jeux qui ont été vendus à plus d’un million d’unités sur Nintendo Switch.

Il y a un certain nombre de nouveaux jeux ici, notamment Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl à 14 millions. Metroid Dread apparaît pour la première fois et s’est vendu à 2,74 millions d’exemplaires. Nous voyons également Cérébrale Académie : bataille de méninges (Big Brain Academy : Brain vs. Brain), WarioWare : Get It Together ! et L’atelier du jeu vidéo (Game Builder Garage) à un peu plus d’un million chacun.

– Mario Kart 8 Deluxe – 43.35 millions

– Animal Crossing: New Horizons – 37.62 millions

– Super Smash Bros. Ultimate – 27.40 millions

– Zelda: Breath of the Wild – 25.80 millions

– Pokemon Sword/Shield – 23.90 millions

– Super Mario Odyssey – 23.02 millions

– Super Mario Party – 17.39 millions

– Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 14.33 millions

– Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 13.97 millions

– Ring Fit Adventure – 13.53 millions

– New Super Mario Bros. U Deluxe – 12.72 millions

– Luigi’s Mansion 3 – 11.04 millions

– Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 8.85 millions

– Mario Party Superstars – 5.43 millions

– Zelda: Skyward Sword HD – 3.85 millions

– Metroid Dread – 2.74 millions

– New Pokemon Snap – 2.36 millions

– Mario Golf: Super Rush – 2.26 millions

– Miitopia – 1.63 millions

– Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 1.28 millions

– WarioWare: Get It Together! – 1.24 millions

– Game Builder Garage – 1.01 millions

Voici la liste des 47 jeux qui sont million-sellers sur Nintendo Switch !

Pour souligner cette folie, voici la lise du nombre de jeux Nintendo à dépasser les 10 millions, par console.

NES : 3

GameBoy : 6

Super Nintendo : 2

Nintendo 64 : 1

GameBoy Advance : 2

Nintendo GameCube : 0

Nintendo DS : 10

Wii : 9

3DS : 7

Wii U : 0

Nintendo Switch : 13

Sachant que Mario Party Superstars et Mario 3D World qui risque d’arrivés rapidement au 10 millions, et que cette année sort Pokémon Legends: Arceus, Splatoon 3 et surtout Zelda BOTW 2 (et aussi, pourquoi pas, Kirby and the Forgotten Land) !

Grâce aux derniers résultats financiers de Nintendo, nous disposons du dernier calendrier des sorties de la société. Il met en évidence les projets à venir, tant du point de vue des premiers que des tiers. Nintendo a un certain nombre de poids lourds prévus pour la Nintendo Switch cette année, ce que le document d’aujourd’hui confirme à nouveau. Pokemon Legends : Arceus vient de sortir, et sera suivi par Triangle Strategy (publié par Big N en occident) et Kirby and the Forgotten Land en mars. Au moins pour l’instant, d’autres titres majeurs comme Zelda : Breath of the Wild 2, Splatoon 2, Bayonetta 3 et Mario + Rabbids Sparks of Hope sont en bonne voie pour 2022. Nintendo n’a pas non plus oublié Metroid Prime 4, bien qu’il soit toujours listé avec sa fenêtre de sortie « TBA ».

