Conan Chop Chop sera disponible le 1er mars, la démo arrivera sur Nintendo Switch le 21 février

Par Crom, ça y est ! Le jeu avec des personnages en bâton le plus réaliste de tous les temps arrive enfin sur PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch le 1er mars

OSLO, Norvège – le 9 février 2022 – Conan Chop Chop a été annoncé pour la première fois le 1er avril il y a trois ans, plongeant le monde dans une frénésie à s’en creuser la tête avec toutes sortes de réactions, telles que « c’est une blague » ou encore « faites que ce ne soit pas une blague ». Aujourd’hui, le développeur Mighty Kingdom et l’éditeur Funcom annoncent l’arrivée imminente du plus grand événement vidéoludique de l’année : Conan Chop Chop sort le 1er mars sur PC, Nintendo Switch, Playstation et Xbox !

« Conan est un barbare forgé dans les flammes de la guerre ; son cran, sa détermination, son sang, sa sueur et ses larmes ont fait de lui le formidable guerrier que nous aimons tous » a déclaré Kimbo Forrest, Directeur Créatif chez Mighty Kingdom. « Et notre sang, notre sueur et nos larmes vous ont donné ceci : une aventure Conan comme le monde n’en a jamais vu auparavant. Une expérience pas uniquement taillée pour les fans vétérans, mais également faite pour attirer et ravir un nouveau public. »

Retrouver le nouveau trailer ci-dessous :

Avec sa tournure comique du monde de Conan le Barbare, Conan Chop Chop place les joueurs dans les sandales en cuir de quelques-uns des plus grands héros d’Hyboria. Ceux-ci vont alors tenter d’arrêter le perfide sorcier Thoth-Amon, le mal incarné en personne et un type pas très sympathique. Savamment pensé comme un party-game roguelite, en insistant bien sur le party, les joueurs peuvent plonger tête la première dans un chaos multijoueur de 1 à 4 joueurs en ligne et également en co-op sur le canapé. Le jeu possède des cartes créées par la magie du procédural, des trilliards de combinaisons d’items à récolter, ainsi qu’une éclectique ribambelle de curieuses petites bestioles allant de poulets auto-reproducteurs à des répugnantes araignées-cervelles.

Si ni les informations ci-dessus, ni les graphismes 2D nouvelle génération ne vous ont convaincu, la démo vous fera très certainement changer d’avis. Une version hachée de Conan Chop Chop sera disponible lors du prochain Steam Fest à partir du 21 février. Les joueurs sur Nintendo Switch pourront également profiter de la démo le même jour.

Si vous vous décidez enfin à tout dégommer, l’équipe financière de Funcom annonce également aujourd’hui, avec beaucoup d’excitation, que Conan Chop Chop sera au prix de 14.99€ sur PC et 19.99€ sur consoles. Malgré la quantité de contenu barbare, des mesures ont été prises pour rendre le jeu catégorisé PEGI 7+, faisant ainsi de lui une raison parfaite pour les parents cherchant une excuse pour passer plus de temps avec leurs enfants.