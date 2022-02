Egglia Rebirth (Nintendo Switch) – Le test

La magie, les elfes et autres joyeux lutins ont toujours suscité une certaine admiration auprès de bon nombre de gamers (et non-gamers !). Soucieux de pouvoir vivre des aventures insolites, utopiques et oniriques, les développeurs n’ont guère été sourds à cette requête et déploient de plus en plus de jeux emprunts de magie. Tandis que notre quotidien réel reste bouleversé par une crise mondiale qui refuse de s’estomper totalement, prenons le temps de nous plonger pleinement dans un monde particulièrement enchanteur pour qui sait regarder avec son cœur.

Emmène-moi dans ton joli petit monde…

Egglia.

Contrée magique dans laquelle évolue un florilège de petites bestioles plus ou moins aguicheuses, avec chacune leurs atouts et leurs adorables défauts. Comme toute grande histoire d’aventure, l’engrenage est venu à rouiller, et la quiétude des lieux rapidement tourmentée par quelques ogres assoiffés de terreurs et de destructions. Un synopsis somme toute classique, mais qui fait finalement écho dans l’esprit des plus poétiques d’entre nous… tandis qu’il est temps de rassembler tous nos accessoires magiques pour prendre part à l’aventure.

Le joueur évolue dans la peau d’un petit elfe, tel un valeureux petit chaperon rouge, qui ne sait plus bien qui il est… Tandis que les habitants des lieux dans lequel il a atterri s’interrogent sur lui, ses compétences magiques vont rapidement le rendre indispensable dans la reconstruction des lieux. En effet, vous (Chabo, mais le joueur est libre de lui choisir son nom) êtes capable de faire naître des parcelles de territoires à partir d’œufs magiques. Véritable don des cieux, l’avenir de la contrée est de fait entre vos mains…

Moi, la magie et mes amis

Chaque territoire créé sera le siège de nouvelles aventures. Ce dernier se découpe en effet en différentes phases, donnant lieu à quelques vagabondages plus ou moins difficiles (plutôt moins au début… puis un peu plus par la suite !). L’heure sera alors au déploiement de vos compétences au gré de cases qui s’ouvriront à vous grâce à un dé vous indiquant le nombre de déplacements qu’il vous sera possible de parcourir. Le chemin sera alors rempli de quelques embûches, notamment des combats, mais aussi de quelques récoltes fructueuses. En outre, vous ne serez jamais vraiment seuls… les nombreuses amitiés sont en effet le cœur même du titre, bien au-delà de ses combats au tour par tour, plutôt anecdotiques malgré tout (il faudra faire jouer vos alliés, mais aussi la chance par l’intermédiaire du dé).

L’amitié est au cœur même d’Egglia. Les personnages sont par ailleurs particulièrement prolixes (allons jusqu’à dire, trop !), d’autant plus que le soft n’est pas traduit en français… le joueur devra de fait se contenter de la langue de Shakespeare au gré des kilomètres de dialogues dont le titre est pourvu. Néanmoins, la bonne humeur, l’humour, et les quelques mises en scène rigolotes sont à souligner et permettent de rendre la parlotte passablement moins longue.

Vos amitiés seront donc multiples, et il vous faudra les entretenir. Pour cela, la discussion sera de mise, mais aussi le déploiement de cadeaux, et l’entraide pour clôturer de multiples quêtes. Ainsi, votre popularité auprès des habitants sera décuplée, votre expérience de plus en plus élevée et de fait, vos compétences toujours meilleures. Voilà de quoi bien vous occuper…

Terre magique et esprits serviteurs

Vos amis seront aussi prêts à vous prêter main forte lors de vos escapades sur des territoires inconnus. Néanmoins, ils ne seront pas seuls… puisque des esprits magiques viendront compléter votre arsenal. Ces derniers sont attirés par votre cuisine, qui se tient dans de drôles de fleurs magiques au cœur même de votre village en perpétuelle évolution. Vous percevez déjà le cheminement… les esprits requièrent des recettes, qui elles même requièrent moult ingrédients. Il n’y a plus qu’à !

Avec des caractéristiques distinctes et quelques compétences propres, les esprits seront des serviteurs de qualité qui vous seront d’une grande aide au cours de vos escapades. Capables de devenir plus performants encore, votre panoplie sera de plus en plus puissante et ne manquera pas d’être déterminante sur le champ de bataille. Savez-vous ce qu’aiment les esprits ? Les patates ! Oui oui, les pommes de terre seront à faire pousser sur votre lopin de terre pour festoyer avec les esprits… la magie est fantastique !

Si vous pensiez avoir fait le tour des originalités du soft, il n’en est rien ! Nous nous abstiendrons ben de vous dévoiler toutes les petites surprises qui viendront bientôt batifoler sur vos terres de plus en plus riches (tandis que de drôles de nains seront ravis de vous construire tout et n’importe quoi… tels des charpentiers courageux et travailleurs !). Néanmoins, l’une d’entre elle, disponible tôt dans l’aventure, a retenu notre attention : la plantation de graines magiques pour en faire des… joyaux !

Quand il est question d’un univers magique, tout est possible…

Féerie, êtes-vous là ?

L’aventure est ponctuée de multiples interludes magiques… tandis que les œufs craquellent et délivrent un à un leur part de mystère, prêts à être découverts par de valeureux explorateurs, avides de collectes et d’amitiés.

Les développeurs nous offrent au gré des graphismes d’Egglia, un univers poétique, coloré et ne manquant assurément pas de charme. Certains pourraient bien y voir une certaine ressemblance avec Secret of mana… même si la qualité n’est tout de même pas aussi éblouissante que son exemple. Il n’en demeure pas moins un résultat très acceptable qui ravira les mirettes de nombreux joueurs, sur télévision ou directement en portable.

Le soft ne présente pas de support tactile.

Les musiques et les bruitages, quant à eux, s’imbriquent dans cet univers magique. Certaines mélodies peuvent néanmoins faire preuve d’une petite redondance, mais sans pour autant envenimer le plaisir de jeu.

Petit bémol néanmoins sur les temps de chargement, qui, bien que relativement courts, restent assez fréquents et peuvent provoquer un certain ralentissement du rythme auprès des joueurs les plus aguerris.

Rappelons que le titre Egglia est sorti sur mobile (IOS et Android) en 2017. La version Switch dispose d’une jolie refonte graphique, mais aussi d’un contenu supplémentaire appréciable avec de nouvelles missions et de nouveaux personnages.

Egglia Rebirth est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 18 euros environ.

Le saviez-vous ?

Une version d’essai d’Egglia : Legend of the Recap est disponible sur mobile… idéale pour celles et ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas !