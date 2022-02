ASTRONEER se met à jour sur Nintendo Switch

Explorez et remodelez des mondes lointains ! Astroneer a pour théâtre l’Âge intergalactique de la découverte du XXVe siècle : les Astroneers doivent explorer les confins de l’espace, risquant leur vie au cœur d’environnements hostiles dans l’espoir de faire des découvertes inattendues et de comprendre les mystères de l’univers. Au cours de cette aventure, les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire des bases personnalisées au sol ou sous terre, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire et utiliser le terrain pour inventer tout ce qu’ils peuvent imaginer. La créativité et l’ingéniosité du joueur sont la clé du succès lors de ces aventures planétaires palpitantes !

System Era Softworks propose une mise à jour pour son jeu Astroneer sur Nintendo Switch. Voici les informations sur cette version « 1.23.132.0 » de ce titre qui est disponible depuis le 13 janvier 2022 sur le Nintendo eShop, la version physique paraîtra le 18 février.

Récompenses de succès/trophées :

[AS-17194] Correction d’un bug avec certaines récompenses de succès qui étaient déverrouillées hors ligne et qui se reverraient la prochaine fois que les joueurs se connectaient en ligne. Cela ne débloquera pas rétroactivement les objets dont les réalisations ont déjà été accomplies, les joueurs devront donc soit effectuer à nouveau les actions requises, soit contacter l’assistance aux joueurs pour obtenir de l’aide.

Escargots :

[AS-16311] Correction d’un bug où le buff d’Enoki (Atrox Snail) était supprimé lorsque le joueur s’asseyait dans n’importe quel siège.

[AS-17157] Correction du problème où une pépite de ressource pouvait rester bloquée dans le laboratoire de xénobiologie.

[AS-17199] Placer une graine sur le terrarium d’Enoki ne provoque plus l’empilement du buff, ce qui donne aux joueurs une super vitesse et une hauteur de saut.

Plantages :

Correction de divers plantages : [AS-17173], [AS-17174], [AS-17177], [AS-17178]

Serveurs dédiés :

[AS-17198] Correction d’un problème où les points de navigation de la boussole ne s’affichaient pas correctement sur les serveurs. Cela peut encore se produire occasionnellement, mais devrait être moins fréquent et peut être contourné en redémarrant le serveur.

Audio :

[AS-17155] La réverbération a été restaurée sur les couches de caverne sur toutes les plates-formes, à l’exception sur la Nintendo Switch, où elle est intentionnellement désactivée pour des raisons de performances.

Localisation [AS-17147] Correction d’un bug dans l’Astropedia sur la page Sylva où la traduction japonaise du pouvoir s’étendait au-delà des limites de la boîte.

[AS-17041] Correction d’une incohérence en néerlandais, où deux mots différents étaient utilisés comme traduction pour Compound.

[AS-11905] Correction d’une traduction incorrecte pour les bonbonnes de gaz en espagnol.

[AS-17142] Nouvelle traduction japonaise pour « Steel ».

[AS-17143] Traduction japonaise mise à jour pour la description générale de la plate-forme.

[AS-16909] Correction d’une incohérence dans la traduction française de « packer ».

[AS-17099] Correction d’un problème en japonais où le broyeur moyen avait une valeur incorrecte pour la consommation d’énergie.

[AS-17115] Correction d’un bug où « Visiter le satellite non identifié » manquait toutes les traductions non anglaises dans le journal de mission.

[AS-17117] Correction d’un bug où il y avait une traduction incorrecte en néerlandais sur l’info-bulle de la planète Glacio dans la vue du système solaire.Cette erreur de traduction donnait aux joueurs de mauvaises informations sur les sources d’énergie sur Glacio.