10 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

La semaine a été riche du côté indés.

Un nouveau RPG a été annoncé par Marvelous lors du Nintendo Direct japonais de cette semaine. Ce RPG s’appelle LOOP8 et il arrivera sur Nintendo Switch en 2022 au Japon. Il n’y a aucune information concernant les langues qui seront disponibles pour le moment. Le jeu a un système unique d’utilisation des émotions des personnages pour influencer le gameplay dans quelque chose appelé « Emotional AI ». Cela rend les relations que le joueur établit avec les personnages très importantes et cruciales pour le gameplay.

Le développeur E-Line Media a annoncé que Never Alone Arctic Collection arrivera sur l’eShop de la Nintendo Switch le 24 février. Un puzzle platformer précédemment disponible sur l’eShop de la Wii U, la sortie Switch comprendra également l’extension Foxtail. Inspiré de la culture indigène américaine, le jeu raconte l’histoire de Nuna et Fox alors qu’ils cherchent la source d’un blizzard éternel. Never Alone 2 a aussi été annoncé pour une sortie provisoire en 2024, mais les plateformes n’ont pas été confirmées pour le moment.

Voyagez en compagnie de Nuna et du renard à la recherche de la source du blizzard éternel qui menace la survie de tout ce qu’ils ont jamais connu. Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d’Alaska, tiré d’un conte traditionnel transmis de génération en génération. Guidez les deux personnages en mode Un joueur ou coopérez avec un ami pour franchir la toundra glaciale, sauter sur de traîtres blocs de glace, nager dans des cavernes sous-marines et affronter des ennemis, étrangers comme familiers. Figurant sur plus de 75 listes de « Meilleur jeu de 2014 » et vainquer du prix « Meilleur premier jeu » aux BAFTA Games Awards 2015, ce sont près de 40 membres de la communauté, conteurs et anciens natifs de l’Alaska qui ont contribué à la réalisation de ce jeu.

Wired Productions et Luminawesome Games ont officiellement annoncé la date de sortie de leur jeu de plateformes en 3D Lumote : The Mastermote Chronicles. Vous pourrez jouer au jeu sur Switch le 24 mars. Le jeu sortira physiquement et numériquement sur Nintendo Switch, la version physique étant une précommande limitée via le Wired Productions Store (ici). Elle comprend » un poster plié recto-verso, une incrustation au verso, un jeu unique d’autocollants à l’effigie du héros bioluminescent, plus un téléchargement numérique du EP Lumote, et si cela ne suffisait pas, des instructions pour crocheter votre propre Lumote » et est disponible pour 29,99 $ / 29,99 € / 24,99 £.

Incarnez Lumote, une adorable créature bioluminescente, dans ce superbe jeu de plateforme puzzle en 3D. Prenez le contrôle des habitants du monde dans une quête pour renverser le Mastermote ! Rebondissez à travers le Grand abysse, un monde submergé rempli de Motes, ces créatures bioluminescentes qui habitent le Biovers, vivant au rythme de paysages sonores électros. Lumote est un Mote pas comme les autres, elle est curieuse et a les « yeux » bien fixés sur le pouvoir. Lorsque l’altération transforme le Grand abysse en rouge, Lumote se lance dans une quête exaltante pour rétablir la couleur bleue du monde. Pour ce faire, Lumote doit apprendre à maîtriser les puzzles du Grand abysse et à prendre le contrôle de ses habitants pour vaincre le plus grand de tous les Motes… le Mastermote ! Circulez dans le monde qui vous entoure en vous écrasant et en rebondissant. Lumote est extrêmement curieuse et adorable ! Vous vous lancerez dans le jeu pour résoudre des puzzles, mais c’est bien Lumote et le lien affectif qu’elle arrive à créer à travers ses expressions non verbales qui rendront le jeu addictif ! Lumote vit dans un immense environnement unique rempli de divers puzzles répartis en tours. Chaque tour marque votre maîtrise d’un Mote spécifique et débloque un nouvel ensemble de puzzles à explorer, à chaque ensemble de puzzles vous vous enfoncez un peu plus dans les profondeurs du Grand abysse. Après avoir résolu tous les puzzles du premier monde, les joueurs seront mis à l’épreuve dans un master class, et devront prendre le contrôle du Mastermote dans un autre monde ! Dans ce monde rempli d’aventures et de puzzles en 3D, les niveaux sont conçus de façon à faciliter la progression dans le jeu, tout en augmentant la complexité à mesure des Motes que vous rencontrez. L’ensemble du monde et des puzzles reste visible tout au long de la progression. Une superbe bande son vous accompagne tout au long de votre voyage électro, le Grand abysse vous communique les moments clés et les émotions de Lumote à travers la musique. Avec le rEngine original, les puzzles de Lumote sont tous interconnectés, ce qui vous permet de passer facilement d’un puzzle à l’autre au fil de votre progression sans temps de chargement. Lors de votre voyage épique et unique à travers le Grand abysse, vous pourrez regarder vers le bas pour voir les puzzles restants, et vers le haut pour voir votre progression à travers le paysage sonore !

The Serpent Rogue a été annoncé sur Nintendo Switch en septembre dernier, et l’éditeur Team17 et le développeur Sengi Games ont maintenant annoncé une date de sortie. Le titre d’action-aventure basé sur l’alchimie devrait arriver sur Switch le 26 avril 2022.

The Serpent Rogue est un jeu d’action-aventure conçu autour de l’exploration d’un monde médiéval dans un univers fantastique, de la maîtrise de l’alchimie, et du domptage de créatures sauvages. Vous incarnez le Gardien, un mystérieux alchimiste qui doit utiliser ses compétences pour protéger ce royaume de la terrible Corruption. Fabriquez, distillez, faites bouillir, et concoctez afin de protéger ces terres du Serpent Rogue ! Le Serpent Rogue a posé des racines sur le mont Morbus, depuis lequel il propage sa terrible Corruption et menace de prendre contrôle du royaume. En tant que Gardien, il est de votre devoir de l’affronter pour restaurer l’équilibre de l’ordre naturel des choses. Explorez chaque recoin de la carte, trouvez des passages secrets, et obtenez des connaissances qui vous aideront à lutter contre cette catastrophe imminente. Le jeu se concentre sur la fabrication et l’expérimentation avec de multiples potions et tickets. Servez-vous de compétences en alchimie pour effectuer des transformations ou créer des situations qui vous sont avantageuses. Préparez votre table de potions et venez en aide aux citoyens de ce royaume maudit, acceptez les quêtes qu’ils vous confient, et obtenez des ressources pour continuer vos exploits. Toutes vos actions peuvent avoir des conséquences intéressantes. Rassemblez trop de créatures à un seul endroit et cela attirera les Faucheurs assoiffés de sang, car ils se nourrissent des êtres vivants. Oubliez d’enterrer ceux qui ont trépassé et cet endroit attirera des goules qui attaqueront tout ce qui se trouve sur leur chemin. Rassemblez trop d’objets au même endroit et vous aurez affaire à de la vermine pestiférée. Transformez-vous ou n’importe qui d’autre en… eh bien, n’importe qui ! Fabriquez des potions qui modifient certains aspects des créatures que vous rencontrez lors de votre aventure. Transformez votre corps afin que le poison vous guérisse ou pour utiliser les capacités spéciales d’autres espèces. Semez le chaos ou créez un mécanisme sans faille à partir d’un élevage de volailles qui produit des pelles… C’est vous qui décidez !

A Highland Song est annoncé sur Nintendo Switch.

Les développeurs Flazm et l’éditeur META Publishing ont annoncé aujourd’hui que Time Loader arrivera sur l’eShop de la Nintendo Switch le 10 mars pour 14,99 €. Time Loader est un jeu de plateforme et de puzzle axé sur l’histoire qui vous fera voyager dans les années 90 pour tenter de changer l’avenir.

Time Loader est un jeu de puzzle et de plateformes basé sur la physique, qui vous ramène dans les années 90. Vous incarnez un petit robot qui voyage dans le temps, envoyé en mission par son inventeur, Adam, pour modifier les événements passés et réparer un tragique accident survenu pendant son enfance. Explorez les environs relativement gigantesques de la maison d’Adam grâce à de multiples améliorations, qui vous aideront à naviguer et à interagir avec des objets familiers vus sous un angle complètement différent ! Mais manipuler le temps a des conséquences sérieuses. Vous pouvez changer le passé, mais pourrez-vous faire face aux répercussions dans le présent ?

L’éditeur Marvelous Europe et le développeur Primal Game Studio ont annoncé aujourd’hui la sortie de Mandragora, un jeu de rôle à défilement latéral dont l’histoire se déroule dans un univers où se côtoient de superbes coups de pinceau et d’inévitables tragédies.

Mandragora est un action-RPG en side-scrolling et à l’histoire riche qui se déroule dans un univers pictural de tragédies. Déchaînez-vous contre les créatures qui rôdent au-delà des murs de la ville. Allumez votre lanterne maudite, traversez le monde sombre de l’Entropie, et déchirez la réalité. L’humanité a cédé sa place aux monstres. Les survivants se cachent derrière des murs de briques et des palissades d’ignorance, construits par leurs chefs. La joie et le plaisir sont des joyaux convoités, hors de la portée des masses. Ce n’est pas le monde qui vous a été promis. Aventurez-vous dans ce monde de nuit et reprenez-le. Voyagez dans un monde en déclin, qui devient lentement la proie des effets néfastes de l’Entropie. Combattez des ennemis cruels, défiez des boss uniques et mortels, rencontrez de nouveaux alliés, de nouveaux ennemis et toutes sortes d’individus, et prenez des choix difficiles. De nombreux chemins valent la peine d’être empruntés. Choisissez le vôtre.

BadLand Publishing et le développeur Tenebris Studio ont annoncé Your Computer Might Be At Risk, un jeu de réflexion narratif à la première personne. Il sortira cet été sur Nintendo Switch.

Après Red Colony et Red Colony 2, Shinyuden récidive avec la sortie prochaine du jeu Red Colony 3 sur la Nintendo Switch qui sortira le 17 février (le jeu est déjà en précommande à à un prix de 6.29€ au lieu de 6.99€.

Après les expériences d’un savant fou sur différents ADN, un virus mortel a transformé ses assistants en zombis assoiffés de sang. Maria, une scientifique prise au piège dans la tourmente, tente désespérément de retrouver sa fille avant qu’il ne soit trop tard. Les secrets qu’elle découvre en fuyant la colonie constituent un ennemi plus fort encore que le virus… le désespoir.

One Gun Guy sortira sur Nintendo Switch le 25 février pour 4€99.

One Gun Guy est un jeu d’action et de plate-formes constitué d’un seul niveau massif, dans lequel se cachent des améliorations, des dangers, des ennemis et un boss. Après avoir terminé le jeu dans sa difficulté de base, essayez donc le Mode Difficile sans vêtements !