Dynasty Warriors 9 Empires (Nintendo Switch) – Le test

Depuis le début de la switch, Koei Tecmo est l’un des acteurs qui suit la Nintendo Switch, ils essayent tant bien que mal de sortir tous leurs jeux sur notre console favorie et le prochain Dynasty Warriors n’est pas exclu. Nouvelle itération de Dynasty Warriors 9 (qui lui n’est pas sorti sur Switch), elle se concentre sur la gestion d’armée. Alors, préparez votre meilleur cheval, votre meilleur chapeau de stratège c’est parti pour Dynasty Warriors 9 Empires !

1 vs 1000 en fait non

La licence Dynasty Warriors est connue pour ses fameux combats à 1 vs 1000 (bon on ne va pas se mentir, on n’est presque jamais dans cette configuration). Ici nous allons voir plus loin l’explication de gameplay, mais vous ne serez jamais dans cette configuration. D’ailleurs le gameplay est principalement sur la gestion, vous n’aurez pas vraiment de bataille, en tout cas pas de grande bataille.

Le mode principal, c’est le mode conquête. Vous allez avoir la possibilité de choisir plusieurs scénario, 8 sont disponibles, elles vont vous procurer des vidéos différentes, mais dans la globalité cela ne change pas grand-chose en dehors de la région possédée au départ.

Car oui, le principe de Dynasty Warriors 9 Empires n’est pas de se battre contre des hordes d’ennemis sous le commandement d’un souverain, mais bien de faire des choix tactiques pour conquérir des territoires et que votre empire soit le plus puissant. Vous aurez des batailles lors de la tentative d’annexion d’un territoire ennemi ou à l’inverse quand un ennemi essaye de prendre l’un de vos territoires.

Si vous êtes un fan des « Musou », vous n’en aurez pas pour votre argent, ces batailles sont vraiment plutôt mauvaises, là où dans un Dynasty classique il faut suivre plein d’objectifs, avancer sur une grande map, ici on est sur une map plutôt petite, carrée, toujours la même, avec un château à prendre ou à défendre, de petits camps autour du château à prendre. Vraiment très décevant, redondant dès la troisième fois. Nous avons des « variantes » de map, mais c’est trop léger pour que ce soit intéressant.

Stratège de guerre

Au départ vous êtes une simple subordonnée dans l’empire vous recrutant, selon le choix de scénario vous aurez accès à des officiers liés à l’empire concerné. Il y a quand même 94 officiers uniques dans le jeu, mais vous pouvez aussi créer votre officier unique grâce à un mode édition très complet. Lors de votre avancée, vous allez aussi pouvoir recruter des officiers au sein de votre empire, et là en plus des 94 uniques vous avez déjà plus de 700 officiers génériques créé par le jeu. C’est donc assez rare de tomber sur les mêmes, chaque partie est « presque » différente, car oui ces officiers ne sont pas très différents les uns des autres, souvent c’est juste le nom.Ensuite vous allez avoir des objectifs à accomplir entre chaque conseil de guerre. Vous avez 6 mois entre chaque, donc 6 décisions à prendre, car vous n’êtes pas souverain, mais vous devez quand même tout faire, c’est un peu illogique, mais vous grimpez les échelons avec le temps, jusqu’à devenir souverain et là, c’est à vous de choisir l’objectif de guerre. Souvent d’attaquer telle ou telle région pour l’annexer.

Vous allez devoir gérer vos stratégies politiques. A chaque mois, une action est possible, catégorisée de manière globale en Affaires intérieures, Affaires humaines, Diplomatie, Affaires militaires, Bataille ou Se Promener. Les 4 premières vont servir à augmenter vos réserves, que ce soit d’argent, de rations ou de forces militaires. Bataille va vous permettre de défendre si on vous attaque. Se promener va vous permettre de vous balader dans une grande map vide et moche, car oui on reviendra sur la catastrophe visuelle par la suite. Pendant cette promenade vous allez pouvoir vous lier d’amitié avec vos officiers camarades ou bien justement à tenter d’essayer de faire rejoindre les officiers emprisonnés lors des batailles précédentes dans votre empire.

Des choses pas très utiles

Le jeu est globalement très complet, mais parfois un peu trop ! Par exemple le mariage, très peu d’intérêt surtout qu’on subit tout ça avec le moteur visuel assez horrible. C’est un peu tout le paradoxe de ce jeu, ils réutilisent le moteur de Dynasty, nous permettant de faire de petites batailles un peu nulles et ajoutant tout une partie liée au héros comme ici le mariage.

Mais ce n’est pas tout, il y a vraiment plein de choses autour de son officier, selon votre choix de départ, il peut mourir, là c’est le drame, après avoir passé plusieurs heures à jouer avec, hop fini. Mais ce n’est pas tout, vous allez avoir un gain de niveau sur ce héros, donc devenir plus fort, de la gestion de Titres qui vont influencer vos stats en combat, paramétrer vos unités militaires. Gérer toute la partie liée au plan secret qui sont des « pouvoirs » utilisables en combat et qui se recharge avec le temps. Gérer des équipements, qui comprennent des armes génériques, mais surtout un choix d’Artefact et de gemmes qui ont comme tous des niveaux de rareté et de la puissance.

Dans le principe d’aller jusqu’à l’inutile, vous allez pouvoir changer de monture, a vous de choisir votre canasson favori, sachant qu’il est peu utile en combat. C’est vraiment le gros souci de ce jeu ils ont presque focus trop sur des choses inutiles.

La partie gestion est finalement assez légère (des jauges et des réserves à gérer) alors que la partie combat est presque trop complet, tout en sachant qu’une grosse partie reste la gestion.

Une catastrophe technique

Techniquement le jeu est monstrueux, c’est laid, pixelisé, des textures assez horribles, tout est flou, on ne voit pas à 2m, la modélisation des héros musou lors des écrans de chargements et dans le choix sont assez bluffantes, mais on déchante très rapidement. On a au moins le plaisir d’avoir un jeu presque fluide, ce n’est pas constant, notamment lors des effets qui peuvent apparaître, mais il aurait été presque insultant que ça rame à mort alors que l’on ne voit que très peu d’ennemis à l’écran lors d’un combat, on oublie très vite le 1 vs 1000 … plutôt 1 vs 20.

Les temps de chargement sont aussi un peu longuets, c’est encore raisonnable, mais vu qu’ils arrivent assez régulièrement, on passe vite beaucoup de temps à attendre que ça charge pour pas grand-chose, ou alors pour arriver sur la map de promenade assez horrible ou en bataille plutôt moche et surtout redondante.

En fait c’est plus ça qui nous dérange dans ce Dynasty Warriors 9 Empires. Dans le genre il est habituel de se lasser de la boucle de gameplay, là où l’on se réjouit des différents objectifs dans un Dynasty classique, de ressentir réellement l’évolution en puissance de notre héros. Dans Empires c’est inutile. De plus la notion d’armée est finalement bien trop importante, vous partirez régulièrement en combat en étant désavantager et vous pouvez être le meilleur joueur du monde vous ne pourrez pas gagner, donc autant ne pas nous laisser faire le combat.

De plus il est rapidement frustrant d’avoir aussi peu d’explication approfondie du gameplay, si au lancement vous avez beaucoup d’explication (un peu fleuve, du coup on se perd) sur le temps on se rend compte que des éléments sont très importants, mais il est déjà trop tard pour faire quoique ce soit, donc après avoir grimpé au sein d’un empire pendant plusieurs heures, vous pouvez totalement perdre une bataille, votre empire est alors annexé (même si vous en êtes le souverain) à un autre empire (celui qui vous a battu), vous devenez alors mercenaire, vous rejoindrez un autre empire et c’est parti pour recommencer, quand vous avez conquis 80% de la map vous comprendrez rapidement que c’est rageant.

Pour finir quand même sur une pensée positive, on se réjouira de passer un temps plus ou moins agréable sur ce Dynasty Warriors 9 Empires, après la catastrophe qu’était le 9, on se demandait si la licence arriverait à sortir un produit potable sur ce jeu, de plus n’étant pas sorti sur switch, on s’inquiétait. Il faut quand même noter que le jeu est intégralement traduit en français.