Les jeux qu’on vous recommande pour la Saint-Valentin

Si la Saint Valentin c’est bien passé dans les années précédentes il est possible que vous soyez plus de deux, on parle bien évidemment d’enfant, même si chez Nintendo-Town on ne juge pas, comme on aime le dire : avec le jeux vidéos plus on est de fou plus on s’amuse ! Voici donc une petite sélection de jeux amusant à 2 joueurs ou même plus :