Nouveau trailer pour Yomawari 3 et Batora: Lost Haven, une date pour Gem Wizards Tactics (Nintendo Switch)

Nippon Ichi Software a dévoilé e, décembre Yomawari 3, le dernier opus de la série de survival horror.

Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch au Japon le 21 avril 2022. Yomawari 3 n’a pas encore été annoncé en dehors du Japon, cependant, les précédents opus ont été localisés, donc NIS America devrait faire une annonce d’ici quelques temps. Yomawari : Night Alone est apparu pour la première fois sur PS Vita en 2015 au Japon, avec un lancement à l’étranger un an plus tard. La suite, Yomawari : Midnight Shadows, est sortie en 2017 dans le monde entier. La collection Yomawari : The Long Night, regroupant les deux jeux, est sortie sur Nintendo Switch en 2018.

Batora: Lost Haven est un hack & slash développé par Stormind Games, l’équipe à l’origine de la série Remothered. On sait désormais que c’est Team 17 qui se chargera de la distribution du jeu et pour l’occasion, ils viennent de dévoiler un nouveau trailer pour le titre, attendu pour 2022 sur Nintendo Switch.

Batora: Lost Haven combine les fonctionnalités d’un hack and slash et d’un twin-stick shooter dans un RPG d’action non linéaire axé sur un récit interplanétaire.

Quelles limites franchiriez-vous pour sauver votre maison?

Avril était une fille ordinaire de 16 ans, elle n’était pas du tout une héroïne née.

Jusqu’à ce qu’un événement mystérieux dévaste la Terre et qu’elle perde tout ce à quoi elle tenait.

Maintenant, avec les pouvoirs physiques et mentaux dont elle a été dotée, elle est la seule qui puisse tenter de sauver sa planète !

C’est ainsi que commence son voyage cosmique et, bientôt, Avril apprendra à quel point la frontière entre le bien et le mal est poreuse. Elle devra décider en qui elle veut croire et ses choix changeront le destin de l’univers.

DUALITÉ DU PHYSIQUE ET DU MENTAL → Trouvez l’équilibre parfait entre votre corps et votre esprit pour faire face aux défis et énigmes que vous rencontrerez tout au long du voyage, mais gardez un œil sur la double barre de vie : elle suit à la fois votre santé physique et votre santé mentale, et si vous perdez l’une des deux… vous mourrez !

L’éditeur RedDeerGames et le développeur Keith Burgun Games ont révélé la date de sortie du wargame solo au tour par tour Gem Wizards Tactics. Le titre devrait arriver en version numérique sur l’eShop de la console hybride le 18 février pour 12,99€.

MENEZ LA BATAILLE

Gem Wizards Tactics associe la formule familière du jeu tactique à de multiples mécanismes de combat et à des cartes générées de façon aléatoire, pour des heures de plaisir en solo ! Vous prendrez part à une guerre qui ne consiste pas seulement à écraser l’ennemi – chaque bataille est un puzzle complexe à résoudre.

CORPORATION DE L’ENFER

Quelque chose de démoniaque surgit d’en bas. C’est le mal, et ils sont en costume – ce sont des démons des affaires. Ils vont conquérir tout ce qu’ils peuvent avec leurs mains d’entreprise ! Suivez l’aventure d’un jeune stagiaire dans une quête épique pour découvrir la vérité sur Omni-Gem !

UN WARGAME PAS COMME LES AUTRES

Avec cinq nations, et des dizaines d’unités uniques – chacune avec des compétences spéciales à utiliser – Gem Wizards Tactics vous surprendra par la variété des méthodes disponibles dans le combat ! Poussez vos adversaires sur le bord du plateau sur la rivière que vous venez de geler, bloquez leur chemin avec des flammes pour les aligner et les achever avec une attaque percutante ou combinez-les pour dominer l’adversaire – c’est à vous de faire preuve de créativité pour diriger l’armée !

Caractéristiques principales :