La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Phantom Breaker: Omnia – 6.9GB

A Musical Story – 5.3GB

13 Sentinels: Aegis Rim – 4.3GB

Little Orpheus – 3.8GB

Counter Delta: The Bullet Rain – 3.6GB

35MM – 3.2GB

Sol Cresta – 3.1GB

The Last Cube – 2.0GB

Primordia – 1.2GB

Street Cats Race – 1.1GB

Zombie Rollerz: Pinball Heroes – 892MB

Conan Chop Chop – 866MB

Our Battle Has Just Begun! episode 2 – 769MB

Move or Die: Unleashed – 761MB

Operation Zeta – 724MB

The Wild Case – 606MB

Mokoko X – 581MB

To the Top, Mammoth! – 338MB

Will You Snail? – 248MB

#1 Pastime Bundle – 237MB

#1 Anagrams Sudokus Bundle – 213MB

An NPC’s Odyssey – 154MB

Flip The Buddy – 144MB

Ammo Pigs: Cocked and Loaded – 131MB

An American Werewolf in L.A. – 112MB

15in1 Solitaire – 98MB

Explosive Candy World – 44MB