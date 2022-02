Baldur’s Gate: Dark Alliance II annoncé sur Nintendo Switch

Black Isle Studios annonce aujourd’hui la sortie cette année de Baldur’s Gate: Dark Alliance II sur Nintendo Switch.

En 2021, Baldur’s Gate: Dark Alliance premier du nom était déjà arrivé sur la console hybride de Nintendo. Le premier Baldur’s Gate est sorti sur GameCube, mais sa suite n’est jamais apparue sur une plateforme Nintendo auparavant. Jusqu’à présent, Black Isle Studios n’a pas beaucoup parlé de cette nouvelle version. Nous avons un teaser ci-dessous – mais c’est tout pour le moment.

It's coming. Sooner than you think. Are you ready?

Stay tuned!#BaldursGateDarkAlliance2 / #DnD / #RPG pic.twitter.com/TFO6WkBcXC

— Black Isle Studios (@BlackIsleStudio) February 22, 2022