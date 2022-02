Une date de sortie pour Loopers sur Nintendo Switch avec localisation

Annoncé en début de mois, le roman visuel Loopers a déjà une date de sortie au Japon. Diverses précommandes de boutiques ont révélé qu’il est prévu pour le 2 juin 2022. En ce qui concerne les langues, Loopers aura des sous-titres en anglais, en japonais et en chinois simplifié. Seules les voix-off japonaises seront incluses. Cependant, les paramètres et le manuel numérique prennent en charge les trois langues et peuvent être changés à tout moment pendant le jeu.

Partons à la recherche d’un véritable trésor.

Tyler est un lycéen obsédé par le geohunting, un jeu de chasse au trésor basé sur le GPS. Un jour, pendant les vacances d’été, Tyler et ses amis sont entraînés dans un mystérieux incident lors d’une chasse au trésor. Le réel et l’imaginaire s’entremêlent. Les pensées sont jetées dans le chaos. Demain devient aujourd’hui.

Avalés par un vortex temporel, ils sont piégés dans une boucle temporelle sans fin, répétant « aujourd’hui » encore et encore.

Ils rencontrent alors d’autres « loopers ». Simon, le leader, et la mystérieuse fille Mia. S’ils unissent leurs forces, parviendront-ils à s’échapper de cette prison éternelle ?