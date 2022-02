Milestone annonce MotoGP 22 sur Nintendo Switch

Le meilleur opus de la franchise MotoGP™ sera disponible le 21 avril 2022 !

Milestone et Dorna Sports S.L sont fiers d’annoncer aujourd’hui MotoGP™22. Le prochain chapitre du célèbre jeu de simulation de course à moto sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S*, Nintendo Switch™ et Steam le 21 avril 2022 .

MotoGP™22 continuera d’honorer l’héritage de la série, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités incroyables. (NINE) Saison 2009 est un tout nouveau mode de jeu qui permettra aux joueurs de revivre les saisons les plus impressionnantes de l’histoire du MotoGP™. De plus, ils pourront profiter d’un véritable documentaire narré par Mark Neale, directeur des meilleurs reportages sur ce championnat, avec plus de 50 minutes d’images originales issues de la saison 2009. Cependant, les joueurs ne seront pas que spectateurs de l’histoire, ils en seront également les acteurs. En effet, le destin de ces courses mythiques se retrouvera entre leurs mains, avec des défis spécialement conçus pour les revivre. Ils incarneront en effet des pilotes légendaires tels que Rossi, Pedrosa, Stoner et Lorenzo.

Cette année, MotoGP™22 proposera également un tutoriel retravaillé, ainsi que la MotoGP™ Academy, afin de permettre aux nouveaux joueurs qui ne sont pas familiers avec la franchise, mais aussi aux vétérans qui souhaitent améliorer leur style tout en maîtrisant les différentes mécaniques de gameplay, de devenir de véritables champions.

Le tutoriel retravaillé est une série de courtes sessions de jeu avec des règles personnalisées. Ainsi, les joueurs apprendront les bases et pourront se sentir plus confiant sur leur moto. La MotoGP™ Academy enseignera les meilleurs façons de s’améliorer et de parfaire son style de conduite afin d’être plus rapide sur chaque circuit, à l’aide de défis spécifiques qui se concentreront sur l’électronique, l’usure des pneus ou bien encore la température des freins.

Le système de difficulté adaptatif aidera les joueurs à l’aide de messages qui s’afficheront à l’écran, dans le but de leur suggérer la meilleure façon de s’adapter et de modifier la difficulté du jeu en fonction de leurs aptitudes. Par exemple, il peut recommander de baisser la difficulté si les joueurs ne remportent pas certains défis précis ou d’activer l’aide, en cas de chutes trop nombreuses. Il peut également suggérer de suivre le tutoriel lié à l’usure des pneus si ils franchissent la ligne d’arrivée avec des pneus en mauvais état. Ces messages apparaissent en fin de course et les joueurs sont totalement libres de suivre ou non ces recommandations.

MotoGP™22 est également amélioré sur plusieurs aspects :

Un niveau de réalisme jamais vu auparavant avec de nouvelles animations faciales, mais aussi des personnages 3D et des fosses retravaillés.

avec de nouvelles animations faciales, mais aussi des personnages 3D et des fosses retravaillés. Le système de réglage de la hauteur : les joueurs pourront ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto.

: les joueurs pourront ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto. Des circuits améliorés , notamment leur surface, afin d’avoir une meilleure utilisation du véhicule.

, notamment leur surface, afin d’avoir une meilleure utilisation du véhicule. Un système de suspension retravaillé .

La température des freins et des pneus est désormais impactée par le sillage des joueurs et de l’IA.

est désormais impactée par le sillage des joueurs et de l’IA. La déformation des pneus est beaucoup plus réaliste.

Plus puissant, plus précis, plus rapide !

MotoGP™22 comprend également la saison 2022, dont plus de 120 pilotes et plus de 20 circuits officiels. Plus de 70 pilotes historiques et leurs motos seront disponibles afin de revivre avec émotions les meilleurs moments du MotoGP™.

Le mode carrière managériale est de retour, offrant aux joueurs la possibilité de créer leur propre équipe ou de rejoindre une qui existe déjà afin de gérer tous les différents aspects de sa stratégie, comme le développement de la moto ou le staff qui soutiendra le pilote. De plus, ils pourront personnaliser la saison de MotoGP™, en choisissant quel Grand Prix ils souhaitent concourir en provenance de n’importe calendrier de course.

Pour la première fois dans la série, MotoGP™22 proposera le tant attendu mode deux joueurs local en écran partagé**. Il sera également possible de jouer en ligne** face à des adversaires issus de la même famille de console.

*Mise à niveau gratuite PlayStation et Smart Delivery disponibles

**Le mode écran partagé et le multijoueur en ligne ne seront pas proposés sur Nintendo Switch.