Pokémon Écarlate et Pokémon Violet annoncés sur Nintendo Switch

La prochaine évolution des jeux Pokémon et les nouveaux Pokémon de départ dévoilés

Des évènements pour célébrer la Journée Pokémon 2022 et de nouvelles informations concernant divers jeux de la licence ont également été annoncés

Londres, Royaume-Uni, le 27 février 2022. The Pokémon Company a aujourd’hui révélé Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les nouveaux jeux vidéo de la série à succès qui continue d’émerveiller les fans 26 ans après la sortie des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Vert. L’annonce est survenue durant une présentation vidéo spéciale Pokémon Presents diffusée en ligne dans le monde entier en l’honneur de la Journée Pokémon : une célébration populaire annuelle dédiée aux fans, et célébrant la date de sortie des premiers jeux vidéo Pokémon le 27 février 1996. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont prévus pour fin 2022 et seront disponibles exclusivement sur consoles Nintendo Switch™.

« Les Dresseurs et Dresseuses pourront de nouveau se lancer dans une aventure épique pleine de découvertes et d’exploration », nous a confié Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company. « Pokémon Écarlate et Pokémon Violet proposeront une aventure ne ressemblant à aucune autre, et j’ai hâte de partager cette expérience incroyable avec vous ! »

De nouvelles mises à jour pour les récents Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus ont également été annoncées, en plus d’autres évènements en jeu pour Pokémon GO, Pokémon Café ReMix, Pokémon Masters EX et Pokémon UNITE en l’honneur des 26 ans de la franchise. Le détail de ces annonces ci-dessous :

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Développés par GAME FREAK inc., Pokémon Écarlate et Pokémon Violet font évoluer la série principale des jeux Pokémon. Les Dresseurs et Dresseuses pourront explorer un vaste monde ouvert dont les différentes villes s’intègrent naturellement au paysage environnant, sans aucune transition. Les Pokémon sont partout : dans les cieux comme dans les flots, au fin fond des forêts comme en pleine rue !

Les joueurs et joueuses incarneront l’un des personnages principaux dont l’aventure se déroulera dans le monde de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et leur tenue sera différente selon la version du jeu. Avant de partir à l’aventure, il faudra choisir un premier partenaire parmi les trois Pokémon suivants : Poussacha, le Pokémon Chat Plante ; Chochodile, le Pokémon Croco Feu ; et Coiffeton, le Pokémon Caneton.

Poussacha

Catégorie : Pokémon Chat Plante

Taille : 0,4 m

Poids : 4,1 kg

Type : Plante

Talent : Engrais

De nature capricieuse, le Pokémon Chat Plante aime attirer l’attention.

Chochodile

Catégorie : Pokémon Croco Feu

Taille : 0,4 m

Poids : 9,8 kg

Type : Feu

Talent : Brasier

Le Pokémon Croco Feu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme.

Coiffeton

Catégorie : Pokémon Caneton

Taille : 0,5 m

Poids : 6,1 kg

Type : Eau

Talent : Torrent

Le Pokémon Caneton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux.

Après leur sortie, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront synchronisés avec Pokémon HOME. Un service permettant de centraliser la collection de Pokémon de tout Dresseur ou Dresseuse. En synchronisant ces jeux avec Pokémon HOME, les Pokémon issus d’autres régions pourront ainsi prendre part à l’aventure de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Pour plus d’informations sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, rendez-vous sur Pokemon.fr/EcarlateViolet

Légendes Pokémon : Arceus

L’éveil de Hisui, une mise à jour de contenu sans frais (v. 1.1.0) pour Légendes Pokémon : Arceus sera disponible à partir d’aujourd’hui, le 27 février 2022. Dans L’éveil de Hisui, les joueurs et joueuses enquêteront sur de mystérieuses apparitions massives de Pokémon dans toute la région de Hisui. Ils auront également l’occasion de combattre de puissants adversaires, tels que des Pokémon légendaires ou encore des Gardiennes et Gardiens, afin d’enrichir leur expérience de combat Pokémon.

Des objets utiles pour Légendes Pokémon : Arceus sont offerts à l’occasion de la Journée Pokémon. Ils peuvent être reçus en entrant le mot de passe ARCEUSADVENTURE dans le menu « Cadeau Mystère » du jeu avant le jeudi 31 mars 2022 à 14:59 UTC. Il s’agit de 30 Hyper Balls, 30 Gigamasse Balls, 30 Propulse Balls.

Une série animée limitée qui se déroulera dans la région de Hisui est actuellement en production. Dotée d’un scénario original, son lancement est prévu courant 2022.

Légendes Pokémon : Arceus fait découvrir aux joueurs et joueuses la région de Sinnoh telle qu’elle était autrefois, bien avant les évènements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Pour plus d’informations sur Légendes Pokémon : Arceus, rendez-vous sur Pokemon.fr/LegendesArceus.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Un objet appelé « Lettre Chen » sera distribué dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante à partir d’aujourd’hui, le 27 février 2022. Il pourra être récupéré dans le menu « Cadeau Mystère » en sélectionnant l’option « Via Internet ». Une fois la Lettre Chen reçue, il suffit de parler au Professeur Chen sur la route 224. Ce dernier cherche à résoudre le mystère qui entoure un rocher spécial semblable à un autre situé dans la région de Kanto. Alors que les Dresseurs et Dresseuses aideront le Professeur Chen, le Pokémon fabuleux Shaymin apparaîtra. Il suffira ensuite de le suivre pour tenter de l’ajouter à son équipe. Shaymin, le Pokémon Gratitude, peut prendre sa Forme Céleste grâce à l’objet « Gracidée ».

Pour plus d’informations sur les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, rendez-vous sur Pokemon.fr/DiamantPerle.

Évènements en jeu de la Journée Pokémon 2022

Plusieurs évènements dédiés au 26e anniversaire de Pokémon se dérouleront dans divers jeux de la franchise.

Les Pokémon apparus pour la première fois à Alola, dans les jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune, apparaîtront dans l’univers de Pokémon GO à partir du 1 er mars 2022 à 10 h 00 heure locale. D’ici là, il semblerait que Noadkoko d’Alola fasse son apparition dans le jeu.

mars 2022 à 10 h 00 heure locale. D’ici là, il semblerait que Noadkoko d’Alola fasse son apparition dans le jeu. Un évènement est en cours dans Pokémon Masters EX en l’honneur des deux ans et demi du jeu. Durant cette période, les joueurs et joueuses peuvent immédiatement recevoir 3 000 Diamants et aussi recruter sans frais 10 Duos par jour pendant 10 jours. De plus, Flora, Carolina et Roy apparaîtront dans une tenue spéciale pour l’occasion.​

Ce ne sont pas moins de trois évènements célébrant la Journée Pokémon qui sont en cours dans le jeu Pokémon Café ReMix : Un bonus de connexion permettant de recevoir la Couronne de fête de Bulbizarre (disponible jusqu’au mercredi 9 mars à 05:59 UTC) L’augmentation pendant 4 jours du taux d’apparition de Tiplouf chromatique (jusqu’au mercredi 2 mars à 05:59 UTC) La possibilité d’utiliser la nouvelle fonctionnalité « livraison » 11 fois sans frais (jusqu’au mercredi 9 mars à 05:59 UTC)