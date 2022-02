Pokémon Écarlate et Violet sera en monde ouvert, compatible avec la Pokemon Home

Pokemon Scarlet et Pokemon Violet proposeront le monde ouvert que tout le monde voulait, comme vient de la confirmer The Pokemon Company.

Développés par GAME FREAK Inc, Pokémon Scarlet et Pokémon Violet marquent une nouvelle étape dans l’évolution de la série principale Pokémon. Les dresseurs peuvent explorer un monde ouvert où diverses villes sans frontières se fondent dans la nature. On peut voir des Pokémon partout dans ce monde ouvert, dans le ciel, dans la mer et dans les rues.

En tant que l’un des personnages principaux, les dresseurs sauteront dans le monde de Pokémon Scarlet et Pokémon Violet pour commencer leur aventure, où ils auront une tenue différente selon le jeu auquel ils jouent. Les dresseurs choisiront ensuite Sprigatito (nom anglais), le Pokémon Chat d’herbe, Fuecoco (nom anglais), le Pokémon Croc de feu, ou Quaxly (nom anglais), le Pokémon Canard, comme premier Pokémon partenaire avant de partir en voyage.

Après leur sortie, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet pourront être liés à Pokémon HOME, un service qui permet aux dresseurs de conserver toute leur collection de Pokémon en un seul endroit. En reliant ces jeux à Pokémon HOME, les dresseurs pourront faire en sorte que des Pokémon d’autres régions s’aventurent à leurs côtés dans Pokémon Scarlet et Pokémon Violet.