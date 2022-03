La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Persona 4 Arena Ultimax – 14.4GB

Frightence – 14.2GB

WRC 10 The Official Game – 14.0GB

.hack//G.U. Last Recode – 11.0GB

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? – 10.8GB

Republique: Anniversary Edition – 9.4GB

Syndrome – 5.5GB

Young Souls – 4.0GB

Chex Quest HD – 2.5GB

Agent Intercept – 2.0GB

Ashwalkers – 1.8GB

Tempest 4000 – 1.7GB

Om Nom: Coloring, Toons & Puzzle – 1.5GB

Time Blazer – 1.1GB

Adios – 869MB

Move or Die: Unleashed – 761MB

The Wild Case – 606MB

Potato Flowers in Full Bloom – 203MB

Devastator – 196MB

Splash Cars – 192MB

Marble Maid – 110MB

Cosmos Bit – 99MB

Dungeon Color – 97MB

Retro Pixel Racers – 76MB

Sea Battle Minimal – 69MB

Pocket Slimes – 63MB