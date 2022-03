Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures est disponible sur Nintendo Switch

La franchise animée à succès de Sony Pictures Animation débarque dans une aventure en jeu vidéo

LYON, France, 11 mars 2022 – Outright Games, le principal éditeur mondial de divertissements interactifs destinés aux familles, est heureux d’annoncer la sortie du jeu vidéo Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures aujourd’hui sur Xbox, PlayStation®, Nintendo Switch™ et PC. Explorez les univers classiques des contes de fées, affrontez des ennemis redoutables et résolvez des énigmes diaboliques dans ce tout nouveau jeu vidéo mettant en scène les célèbres personnages des films d’animation à succès !

Hôtel Transylvanie est l’une des franchises cinématographiques originales de Sony Pictures Animation qui a remporté le plus de succès à ce jour. Les trois premiers films ont atteint plus de 1,3 milliard de dollars au box-office. Le dernier chapitre de la série, Hôtel Transylvanie : Changement Monstres, est sorti exclusivement sur Amazon Prime Vidéo en janvier 2022.

Dans Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures, plongez dans des mondes uniques basés sur les contes de fées classiques Le Petit Chaperon Rouge, Ali Baba et les Quarante Voleurs et Les Habits Neufs de l’Empereur, avec en plus la touche effrayante d’Hôtel Transylvanie ! Incarnez le Petit Chaperon Rouge et faites attention au Grand Méchant Loup Wayne, collectez de précieux trésors pour que le Roi des Voleurs puisse entrer dans la Caverne des Trésors et résolvez des énigmes pour déverrouiller les temples en ruine et trouver les Nouveaux Vêtements de l’Empereur Blobby.

Incarnez Drac et Mavis, chacun ayant ses propres compétences de Vampire, avec une super force, des pouvoirs d’immobilisation, des super sauts et bien d’autres choses encore. Explorez les mondes des livres d’histoires effrayants et combattez les créatures qui hantent chaque chapitre. Les joueurs peuvent également rencontrer d’autres personnages célèbres de l’Hôtel Transylvanie en cours de route! Johnny, Murray, Wayne et bien d’autres guideront les joueurs pour qu’ils utilisent leurs capacités spéciales, accomplissent des quêtes passionnantes, des défis sournois, des énigmes diaboliques et dénichent des objets de collection cachés. Drac et Mavis comptent sur leurs plus grands fans pour sauver la situation !

« Nous sommes très heureux que le jeu Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures soit disponible dès aujourd’hui », a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. « Nous avons eu beaucoup de plaisir à transposer des personnages aussi emblématiques dans ces mondes de contes de fées bien-aimés, le tout avec une touche unique propre à’ Hôtel Transylvanie. Nous sommes convaincus que ce jeu est une aventure amusante pour toute la famille ! »