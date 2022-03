Royaume-Uni: plus de 47 % de tous les jeux vendus en physique l’année dernière étaient sur Nintendo Switch

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

L’industrie britannique des jeux devient de plus en plus numérique, mais les jeux solo continuent de se vendre fortement au format physique.

Les nouveaux jeux solo les plus vendus l’année dernière, Far Cry 6, Guardians of the Galaxy, Ratchet & Clank, se sont davantage vendus en boîte qu’en téléchargement. La seule exception est Resident Evil Village, qui a été légèrement plus populaire en tant que jeu numérique. C’est ce que révèlent les derniers chiffres de vente de GfK et GSD, publiés dans l’annuaire de l’Entertainment Retailer’s Association.

Les jeux Nintendo continuent également de bien se vendre physiquement. Plus de 47 % de tous les jeux vendus en physique l’année dernière au Royaume-Uni étaient sur Nintendo Switch. De plus, Nintendo ne partage pas les chiffres de téléchargement numérique de ses jeux.

Voici le classement des ventes au Royaume-Uni en 2021, avec la répartition des ventes numériques (ERA/GfK/GSD). *Rappel, les jeux Nintendo n’ont aucune data numériques, et sont donc logiquement sous-estimés.