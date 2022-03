Nintendo interrompt ses livraisons vers la Russie, l’eShop y est en maintenance

Nintendo a confirmé dans un communiqué qu’il a mis en pause les expéditions de produits vers la Russie. De plus, l’eShop dans ce pays « est actuellement en maintenance suite à la suspension des transactions en roubles russes par le fournisseur de paiement. » Tout cela est lié à l’invasion russe en Ukraine. Plus tôt dans la semaine, Nintendo a retardé Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, citant les « récents événements mondiaux ». On ne sait pas encore quand le titre recevra une nouvelle date de sortie.

En ce qui concerne les derniers développements, Nintendo a fourni à Eurogamer la déclaration suivante :

Nous avons décidé de suspendre l’expédition de tous les produits Nintendo vers la Russie dans un avenir proche. Cela est dû à la volatilité considérable entourant la logistique de l’expédition et de la distribution de biens physiques. En outre, le Nintendo eShop en Russie est actuellement en maintenance suite à la suspension des transactions en roubles russes par le fournisseur de paiement.

Eurogamer souligne également que Nintendo a retiré certains documents marketing.