Famitsu: les meilleures ventes de la Nintendo Switch en 5 ans

Famitsu a célébré le cinquième anniversaire du lancement de la Switch cette semaine avec quelques chiffres de vente mis à jour.

Nous avons maintenant un aperçu des 35 jeux les plus vendus au Japon depuis le lancement. Une fois de plus, Animal Crossing : New Horizons est en tête avec des ventes de plus de sept millions au Japon. Super Smash Bros. Ultimate est toujours en deuxième position, mais Mario Kart 8 Deluxe a dépassé Pokemon Sword / Shield depuis le 4eme anniversaire pour arriver en troisième position. Les nouveaux jeux inclus dans le classement sont Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl, Pokemon Legends : Arceus, Monster Hunter Rise, et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

1. Animal Crossing: New Horizons – 7,183,333

2. Super Smash Bros. Ultimate – 4,764,379

3. Mario Kart 8 Deluxe – 4,429,626

4. Pokemon Sword / Shield – 4,309,812

5. Splatoon 2 – 4,031,223

6. Ring Fit Adventure – 3,074,777

7. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 2,597,078

8. Minecraft – 2,514,952

9. Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 2,502,926

10. Monster Hunter Rise – 2,357,260

11. Super Mario Odyssey – 2,323,559

12. Super Mario Party – 2,060,160

13. Zelda: Breath of the Wild – 1,955,649

14. Pokemon Legends: Arceus – 1,923,870

15. Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 1,794,024

16. Super Mario Maker 2 – 1,197,024

17. New Super Mario Bros. U Deluxe – 1,158,604

18. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 1,018,313

19. Kirby Star Allies – 963,497

20. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 927,244

21. Mario Party Superstars – 865,507

22. Luigi’s Mansion 3 – 829,847

23. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 696,054

24. Fishing Spirits: Nintendo Switch Version – 675,710

25. Pikmin 3 Deluxe – 614,770

26. Super Mario 3D All-Stars – 614,454

27. DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime – 561,482

28. Mario Tennis Aces – 499,331

29. 1-2 Switch – 488,309

30. ARMS – 466,695

31. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 422,191

32. Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 415,158

33. Hyrule Warriors: Age of Calamity – 387,707

34. Pokken Tournament DX – 355,713

35. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 342,187