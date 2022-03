La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Outbreak: Contagious Memories – 17.8GB

Dawn of the Monsters – 4.9GB

Ikai – 4.4GB

Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – 3.2GB

Aery – Calm Mind 2 – 2.7GB

LOST EGG 2: Be together – 1.5GB

Wife Quest – 1.3GB

Inukari – Chase of Deception – 863MB

A Place for the Unwilling – 723MB

Chippy – 597MB

Mokoko X – 581MB

Death Park 2 – 513MB

Andro Dunos 2 – 398MB

The Wake – 336MB

Bunny Memory – 265MB

Transiruby – 248MB

#1 Pastime Bundle – 237MB

Labyrinth of the Chaka King – 228MB

Kombinera – 224MB

Boxing Gym Story – 211MB

Devastator – 196MB

Royal Frontier – 180MB

Super Nanaru – 170MB

My Lady Sayo – 111MB

Jumping Bricks Ball – 57MB