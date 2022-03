Une version physique pour Daymare: 1994 Sandcastle sur Nintendo Switch

Daymare : 1994 Sandcastle, une préquelle de survival horror inspirée des années 90, va bénéficier d’une sortie physique sur Nintendo Switch plus tard cette année. Bien que nous n’ayons pas de date précise, nous savons qu’elle sortira en octobre 2022!

Daymare: 1994 Sandcastle est un jeu d’horreur et survie narratif à la troisième personne, prologue au jeu à succès Daymare: 1998. Incarnez l’agent spécial Dalila Reyes, ancienne espionne au service du gouvernement ayant depuis rejoint l’unité H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) et préparez-vous à pénétrer un des lieux les plus connus et mystérieux de toute l’histoire. La prudence est toutefois de mise, car dans l’obscurité des profondeurs désolées et labyrinthiques du centre de recherches militaire, quelque chose de sinistre et de mortel vous attend! Équipez les armes les plus innovantes et avancées technologiquement de tous les temps et préparez-vous à affronter des créatures jusqu’ici inconnues à mesure que vous progressez à travers une série d’environnements aussi terrifiants qu’évocateurs n’attendant que d’être découverts. Associant ennemis imprévisibles et mortels, mécaniques de jeu d’action hardcore, énigmes environnementales, doses massives de concentré d’horreur, une bande-son à glacer le sang et de quoi satisfaire les plus passionnés d’exploration, Daymare: 1994 Sandcastle est le mélange parfait. Aucun endroit n’est sûr, surtout quand vous êtes traqué par vos cauchemars.