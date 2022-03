14 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui par la fin, Adios est un jeu cinématographique en vue subjective dans lequel vous devez apprendre à vivre avec les conséquences d’une décision difficile. Le jeu arrive le 17 mars sur la console hybride via sa boutique en ligne pour 13,99 €.

Vous êtes un éleveur de porcs du Kansas. Un matin d’octobre, froid et vif comme tous les autres, vous décidez que vous ne laisserez plus la pègre locale utiliser vos bêtes pour se débarrasser de leurs corps. Lorsque votre vieil ami – tueur à gages – arrive avec son assistant pour vous livrer un autre mort, vous trouvez enfin le courage de leur dire que vous arrêtez les frais. Mais votre ami ne veut pas que vous arrêtiez tout. Parce qu’il sait : ce n’est pas un travail que l’on quitte. Alors il essaie de vous convaincre que vous faites une erreur. Cette journée, vous la passez à travailler dans votre ferme et à explorer les moindres recoins d’un authentique environnement du Midwest américain aux côtés de l’homme qui sera obligé de vous tuer s’il ne peut pas vous convaincre de continuer. Vos choix détermineront le reste de votre vie. Adios, après tout, ça veut bien dire au revoir.

Bush Hockey League est annoncé pour le printemps sur Nintendo Switch, toujours via l’eShop.

L’Ancien Hockey est un jeu de hockey de style arcade 5-sur-5, où les joueurs soumettent leurs adversaires à travers des bagarres agressifs et des mises en échec sales. Les coups en temps opportun permettent à votre équipe d’avoir le feu, pour infliger plus de dommages sur vos adversaires en le poussant à laisser tomber les gants et de se battre. Découvrez le hockey comme il était joué au passé dans ce jeu de hockey vieille école de style arcade, où le sang sur la glace est juste un autre jour à la patinoire. Les coups indulgents sont cruciaux dans ce sport dangereux où l’élan et le feu est la différence entre la victoire ou la défaite. Les coups sales, les bagarres de banc, les combats de bâton, les joueurs sans casques –L’Ancien Hockey a tout! Gagnez les combats pour fatiguer vos adversaires et obtenir un avantage clair pour marquer les buts et gagner le match. C’est L’Ancien Hockey – je suis allé à un combat l’autre soir, et un match de hockey a éclaté!

Catie in MeowmeowLand est un jeu d’aventure point-and-click humoristique. Aide Catie à s’échapper de cet étrange monde qu’est MeowmeowLand !Le jeu arrivera le 30 mars sur Nintendo Switch pour $14.99 / £9.99 / €11.99.

Catie in MeowmeowLand est un superbe jeu d’aventure point-and-click se déroulant dans un monde peuplé de chats et de personnages insolites. Alors que Catie suit un étrange chat blanc dans son jardin, elle se retrouve soudain plongée dans le monde mystérieux de MeowmeowLand et entreprend un voyage afin de rentrer chez elle. Ta mission est d’aider Catie à y parvenir !

L’éditeur Phoenixx et le développeur Sanbondo ont annoncé que le RPG de stratégie du Touhou Project « Gensou Shoujo Wars : Dream of the Stray Dreamer » sera lancé sur Nintendo Switch au Japon le 31 mars 2022 pour 4 950¥. Gensou Shoujo Wars : Dream of the Stray Dreamer est un RPG de stratégie dont le but est de franchir chaque étape en utilisant des membres uniques du groupe. Avec un grand nombre de personnages parmi lesquels choisir et de nombreux événements étranges en cours de route, le pays de Gensokyo vous tiendra en haleine. Préparez-vous à des batailles intenses contre des humains, des yokais et même des dieux !

Le développeur Garage 5 et l’éditeur Gamedust ont révélé Sunrise GP, un nouveau jeu de course d’arcade qui sortira sur Nintendo Switch en 2022.

Dans Sunrise GP, les joueurs s’affronteront pour la victoire en Grand Prix, au volant de divers véhicules qui se distinguent les uns des autres par leur maniabilité ou leur accélération. Ils rappellent stylistiquement les véhicules classiques d’Europe de l’Est. Sunrise GP proposera une pléthore de circuits, de sorte que chaque course emmènera les joueurs dans différentes régions du monde, où ils devront relever de nouveaux défis passionnants. Outre la campagne solo, Sunrise GP comprendra un mode multijoueur local à écran partagé conçu pour quatre personnes maximum, un mode défi et une course rapide. Les amateurs de beaux clichés pourront également profiter du mode photo du jeu qui permettra de perpétuer les moments de course les plus mémorables.

L’éditeur Ratalaika Games, en collaboration avec le développeur Woblyware, a annoncé l’arrivée prochaine de Royal Frontier sur Nintendo Switch. L’aventure stratégique de style roguelite arrivera le 18 mars 2022 pour 6,99 €.

Les chariots sont bondés de colons prêts à découvrir de nouveaux horizons. Mais le voyage est émaillé de dangers. Un terrain particulièrement traître, des bandits sauvages et d’anciens monstres ont eu raison de bien des colons. Et ils font appel à vous pour les protéger. Choisissez votre équipe, déplacez-vous sur la carte comme sur un échiquier et combattez des montres. Le combat, qui mêle une approche basée sur les tours à une approche basée sur le temps, est ponctué d’attaques, de capacités et d’objets qui rendent chaque rencontre unique.

Merge Games annonce qu’il participera au développeur RainyGames pour publier SunnySide, une simulation de vie et d’agriculture axée sur la narration. Le jeu sera lancé sur Nintendo Switch plus tard en 2022. SunnySide est décrit comme un « JRPG agricole en monde ouvert avec de profonds aspects de simulation sociale ». Les joueurs tenteront « de combler le fossé entre les pratiques traditionnelles et les influences modernes en trouvant l’harmonie dans la campagne japonaise. » L’établissement de relations avec la population locale est un autre aspect du jeu.

SunnySide est un jeu d’agriculture et de simulation de vie, avec des éléments de combat et d’exploration parsemés. Vous venez d’acheter votre premier lopin de terre dans une vieille ville postale au cœur de la campagne japonaise. Maintenant, c’est à vous de créer une ferme dont vous serez fier. Construisez votre nouvelle vie et modernisez votre expérience agricole grâce aux nouvelles technologies, cultivez des plantes, prenez soin du bétail et utilisez la technologie pour vous occuper de votre ferme. Construisez la vie que vous voulez, depuis votre avatar, votre ferme et votre écran de téléphone, jusqu’à vos bâtiments, vos aménagements et vos décorations. Faites partie de la communauté et créez de nouveaux liens, rejoignez des groupes, assistez à des événements, et peut-être même trouvez-vous quelqu’un de spécial avec qui partager vos journées.

Koei Tecmo va sortir un autre titre de stratégie sur Nintendo Switch au Japon, avec le développeur Kou Shibusawa. Taiko Risshiden V DX arrivera sur la Switch le 19 mai 2022, il s’agit d’une version remaniée de Taiko Risshiden V, qui est sorti en 2004. Taiko Risshiden V DX est un jeu de stratégie dans lequel vous pouvez jouer le rôle d’un guerrier, d’un médecin, d’un ninja, et vous vous frayer un chemin dans le Japon de l’ère Sengoku.

SUPER NANARU sortira sur Nintendo Switch le 25 mars 2022. Les précommandes de SUPER NANARU ont été lancées aujourd’hui sur l’eShop de la Switch, et vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur les précommandes, ce qui portera le prix du jeu à 9 dollars au lieu de 10. Si vous avez besoin d’en savoir un peu plus sur le jeu avant de faire le grand saut, nous vous donnons plus de détails sur le gameplay ci-dessous.

Transirubysoritra sur l’eShop le 28 avril pour 12,49 €.

« Transiruby » est un jeu metroidvania dans lequel vous explorez le monde dans la peau d’un protagoniste cyborg nommé Siruby. Tailladez et tirez sur votre chemin pour révéler ses secrets cachés ! Un étrange continent d’une autre dimension est soudainement apparu… et Siruby, un jeune cyborg voyageant dans l’espace, passe par là. Avec son fidèle partenaire IA « Ne-com », elle part à la découverte de cette terre inconnue. Rencontrez d’autres personnages tels que « Yamato », une jeune fille cyborg peu ordinaire et « Douglas », le chasseur de trésor, tout en suivant Siruby dans son aventure. Un nouveau jeu metroidvania par Skipmore, les créateurs de « Kamiko » et « Fairune » ! Attendez-vous à la même action de haute qualité… avec un soupçon d’aventure et de résolution d’énigmes.

Revitaest annoncé sur Nintendo Switch pour le 21 avril à $16.99 / €16.99 / £13.49.

Entergram a publié le jeu de rôle japonais KonoSuba : God’s Blessing on this Wonderful World ! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers ! en 2019. La société propose maintenant suite avec une suite, qui vient d’être annoncée aujourd’hui. Le premier jeu n’est pas sorti sur Nintendo Switch, mais nous avons la confirmation que ce nouveau projet arrivera bien sur la console hybride de Nintendo. Ce n’est pas le seul jeu KonoSuba sur Nintendo Switch. Entergram a déjà lancé KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! Plus et KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire. Les jeux sont exclusifs au Japon pour le moment.

Boxing Gym Story sortira sur Nintendo Switch le 17 mars pour 13€ sur l’eShop.

Voici une simulation qui vous file un sacré coup ! Serez-vous le gérant dont cette salle de boxe mal famée a besoin pour se remettre sur pied ? Plus les habitants de la ville aimeront la boxe, plus vous aurez d’inscrits. Soyez aux côtés de vos boxeurs et encouragez-les. On ne sait jamais comment un combat va se terminer ! Et n’oubliez pas le marketing : les fans sont la force vitale des sports de compétition ! En remportant plus de combats, vous pourrez améliorer vos installations avec un spa, des cafétérias de luxe et bien plus encore. En un rien de temps, les athlètes feront la queue pour vous rejoindre ! Engagez des entraîneurs et améliorez les talents de vos boxeurs pour en faire les rois du monde ! Faites de votre salle un lieu unique en l’équipant d’installations de votre choix, et faites-en l’environnement parfait pour encourager les futures étoiles de la boxe. N’abandonnez pas avant d’avoir obtenu votre ceinture de champion ! Plongez dans les méandres d’une histoire de boxe pour les outsiders dans le nouveau jeu de simulation de gestion de Kairosoft !

Mini Motorways est un jeu de stratégie de conception d’une carte routière pour une ville en expansion. Construisez un réseau routier, une route après l’autre, pour créer une métropole en pleine agitation. Redessinez vos routes et placez vos autoroutes pour permettre à tout le monde de se déplacer.

Dinosaur Polo Club a partagé une mise à jour sur la version Nintendo Switch de Mini Motorways, l’une des grandes fonctionnalités que les joueurs peuvent attendre est la possibilité de synchroniser la progression sauvegardée de Steam Cloud à la Nintendo Switch, leur permettant de reprendre là où ils se sont arrêtés sur PC. Mini Motorways était prévu pour le premier trimestre de cette année, mais la sortie semble repoussée. Nous verrons désormais le titre sur la console de Nintendo au deuxième trimestre. Selon Dinosaur Polo Club, ce délai supplémentaire était nécessaire pour les nouvelles fonctionnalités prévues pour le lancement sur Nintendo Switch.

Vous avez déjà rêvé de redéfinir le paysage urbain de votre ville pour en finir avec les embouteillages ? Mini Motorways est le jeu qu’il vous faut. Conçu par le studio qui a créé Mini Metro, Mini Motorways est un jeu de construction des routes qui parcourent une ville en expansion. Construisez un réseau routier afin de concevoir une métropole effervescente. Faites en sorte que le trafic reste fluide, et gérez les améliorations avec précaution afin de répondre aux demandes de votre réseau. Combien de temps pourrez-vous garder les villes du monde en mouvement ?