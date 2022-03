Duralugon impose son mental d’acier dans Pokémon UNITE

Bousculez vos adversaires dans Pokémon UNITE avec Duralugon, désormais disponible. Cet Attaquant à distance est prêt à réfracter la lumière, donner des coups de griffe et fendre le sol pour remporter la victoire ! Lorsqu’il utilise son attaque de base, Duralugon projette un puissant rayon de lumière qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Sa troisième attaque de base est renforcée et inflige encore plus de dégâts aux adversaires touchés par le rayon. Son talent, Heavy Metal, l’empêche une fois d’être projeté en l’air ou repoussé. Il peut s’activer à nouveau après un délai de récupération.

Les capacités de Duralugon

Aux niveaux 1 et 2, Duralugon peut apprendre Affilage et Griffe Acier..

Affilage réduit les dégâts subis par Duralugon pendant une courte durée. Si les trois attaques de base suivantes touchent des Pokémon adverses, ceux-ci subissent des dégâts supplémentaires.

Lorsqu’il utilise Griffe Acier, Duralugon attaque avec ses griffes robustes. Les Pokémon adverses touchés subissent des dégâts et leur vitesse de déplacement est réduite pendant une courte durée. Après l’utilisation de cette capacité, la prochaine attaque de base de Duralugon est renforcée.

Au niveau 5, Affilage peut être améliorée en l’une de ces deux capacités au choix : Luminocanon et Draco-Choc.

Lorsqu’il utilise Luminocanon, Duralugon fend la terre à l’endroit indiqué, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Pendant un court laps de temps après utilisation de cette capacité, les attaques de base et attaques renforcées lancent un rayon laser. Leur portée est allongée, et le rayon inflige des dégâts à tous les Pokémon adverses touchés. Les dégâts infligés par les attaques renforcées sont plus gros que ceux des attaques de base, et ils réduisent la vitesse de déplacement des Pokémon adverses touchés pendant une courte durée. Lorsque Luminocanon est amélioré, les Pokémon adverses qui se trouvent dans la zone d’effet ne peuvent plus agir pendant une courte durée.

Lorsque Duralugon utilise Draco-Choc, il charge sa puissance avant d’infliger des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet. Sa vitesse de déplacement est réduite pendant le temps de chargement, mais plus ce temps est long, plus la zone d’effet s’élargit et plus les dégâts infligés augmentent. Une fois qu’il apprend Draco-Choc, un marqueur de dégâts est ajouté aux Pokémon adverses chaque fois que Duralugon leur inflige des dégâts. Les Pokémon adverses touchés par Draco-Choc subissent des dégâts supplémentaires en fonction du nombre de marqueurs placés sur eux, et les marqueurs sont alors supprimés. Si cette capacité met un Pokémon K.O., son délai de récupération est réduit, et les 3 prochaines attaques de base du lanceur infligent chacune des dégâts supplémentaires et réduisent encore plus son délai de récupération. Quand il améliore Draco-Choc, Duralugon récupère des PV s’il met K.O. un Pokémon de l’équipe adverse avec cette capacité.

Au niveau 7, Griffe Acier peut également être améliorée en l’une de ces deux capacités au choix : Draco-Queue ou Piège de Roc.

Draco-Queue repousse les Pokémon adverses et fait reculer Duralugon sous l’effet du contrecoup. Après l’utilisation, la prochaine attaque de base est renforcée. Cette capacité a un maximum de 2 utilisations et elle inflige davantage de dégâts lorsqu’elle est améliorée.

Avec Piège de Roc, Duralugon fait léviter des rochers dans la zone indiquée, ce qui inflige des dégâts sur la durée aux Pokémon adverses dans la zone d’effet et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Si les rochers ont touché un Pokémon adverse avant d’arriver à la zone indiquée, la zone où lévitent les rochers sera déployée autour de ce Pokémon. Lorsqu’un Pokémon adverse subit des dégâts plusieurs fois à cause de cette capacité, il ne peut plus agir pendant une courte durée. Après l’utilisation de Piège de Roc, la prochaine attaque de base de Duralugon est renforcée. Cette capacité a un maximum de 2 utilisations. L’amélioration de Piège de Roc augmente son nombre d’utilisations.

La capacité Unité de Duralugon, Rayon Incendiaire

Embrasez vos adversaires avec Rayon Incendiaire, une attaque circulaire aussi spectaculaire que dévastatrice. Lorsqu’il l’utilise, Duralugon crache un rayon laser en direction du sol tout autour de lui, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Il obtient aussi un bouclier et son Attaque est augmentée pendant une courte durée. Plus cette capacité touche de Pokémon adverses, plus l’effet de bouclier est renforcé et plus l’Attaque est augmentée. Les Pokémon adverses dans la zone d’effet subissent à nouveau des dégâts après l’impact du rayon laser. La terre s’embrase là où le laser a touché le sol et les Pokémon adverses qui se tiennent à cet endroit subissent des dégâts et voient leur vitesse de déplacement réduite pendant une courte durée.

Duralugon est prêt à réduire ses adversaires en cendres. Déboulez dans le Bureau des Combats Unité pour obtenir le permis Unité de Duralugon dès maintenant !