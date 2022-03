Square Enix lance les préinscriptions pour le RPG d’action sur mobile Echoes Of Mana

Des récompenses spéciales seront offertes au lancement pour les joueurs qui se préinscrivent dès aujourd’hui

Paris, le 18 mars 2022 – SQUARE ENIX® annonce que les joueurs peuvent se préinscrire dès à présent pour le RPG d’action mobile Echoes of Mana™, le prochain opus de la série Mana qui sera disponible sur l’App Store® et Google Play™. Echoes of Mana est un RPG mobile gratuit qui propose une histoire originale, mêlant nouveaux et anciens personnages de la série. Les joueuses et les joueurs qui se préinscrivent obtiendront des récompenses en jeu le jour de la sortie.

La campagne de préinscription pour Echoes of Mana, qui commence aujourd’hui, récompensera les joueurs avec des gains en jeu en fonction du nombre de préinscriptions. Les récompenses incluront notamment des cristaux d’esprit pour 10 invocations, l’allié 3★ Primm (Boomerang) de Secret of Mana®, ainsi qu’une gemme de mémoire contenant une œuvre d’art originale de HACCAN.

Développé par WFS, Inc., Echoes of Mana est un nouveau RPG d’action gratuit pour mobile qui sera disponible dans le monde entier en 2022. Les joueuses et les joueurs pourront profiter d’une histoire inédite mettant en scène aussi bien des nouveaux personnages que des anciens, issus des précédents jeux de la série Mana. Ils pourront profiter facilement du style d’action 2D, caractéristique de la série, et auront également accès à un mode multijoueur jusqu’à trois personnes.

Echoes of Mana sera disponible gratuitement en téléchargement sur iOS et Android en 2022. Les textes seront traduits en anglais, allemand, français, japonais, chinois traditionnel et coréen. Pour plus d’informations, visitez le site : EchoesOfMana.com.