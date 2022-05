L’aventure vous attend dans Baldo: The Guardian Owls, disponible en édition physique fin août

Saint-Ouen, France – 3 mai 2022 : Pix’n Love, le développeur Naps Team et Just For Games ont aujourd’hui le plaisir d’annoncer l’arrivée du RPG d’aventure Baldo: The Guardian Owls en édition physique pour Nintendo Switch et Playstation 4.

Comprenant directement l’intégralité des patchs, mises à jours et contenus additionnels du jeu, l’édition physique contiendra également la toute nouvelle aventure The Three Fairies.

Just For Games aura de nouveau le plaisir de distribuer en France ce nouveau titre édité par Pix’n Love, qui sera disponible en magasins et e-commerces dès le 26 août 2022.