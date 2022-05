Fire Emblem Heroes: La prochaine mise à jour est pour bientôt !

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.5.0.

■ Mise à jour de l’arène

○ Vous pourrez utiliser la fonctionnalité « Repli stratégique » jusqu’à deux fois.

Vous pourrez utiliser la fonctionnalité de repli stratégique jusqu’à deux fois. Celle-ci vous permet de continuer votre série de victoires dans l’arène sans perdre votre score ou votre série en cas de défaite.

Cette mise à jour sera disponible à compter de la saison commençant le 10/5/2022 7:00(UTC)

Notes :

・ Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité autant de fois que vous le souhaitez au cours d’une même saison.

・ Si vous réinitialisez votre série en utilisant le bouton de réinitialisation, le nombre de replis stratégiques disponibles sera également réinitialisé.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Les équipes restantes de votre adversaire seront affichées dans Duels d’invoc. S.

Les deux équipes adverses que vous n’avez pas choisies dans l’écran « Exclusion d’éq. » seront affichées dans l’écran « Sélection d’éq. » lorsque vous choisirez l’équipe à déployer.

○ Mise à jour des aptitudes de capitaine

Les effets des aptitudes de capitaine suivantes seront mis à jour.

・ Érosion

・ Splendeur

Effets des aptitudes de capitaine

■ Avant la mise à jour

・ Érosion

Lorsque l’aptitude Sauveur d’un ennemi se déclenche, inflige Déf/Rés -4 à cet ennemi pendant le combat et celui-ci ne peut pas riposter.

・ Splendeur

Confère Atq/Vit +4 et neutralise les malus des alliés à 2 cases ou moins de votre capitaine pendant le combat.

■ Après la mise à jour

・ Érosion

Si votre capitaine est en combat, les aptitudes Sauveur des ennemis ne se déclencheront pas.

Lorsque l’aptitude Sauveur de l’ennemi se déclenche, inflige Déf/Rés -4 à l’ennemi pendant le combat et celui-ci ne peut pas riposter.

・ Splendeur

Confère Atq/Vit +4 et neutralise les malus de votre capitaine et des alliés à 2 cases ou moins de votre capitaine pendant le combat.

Vous pourrez utiliser ces aptitudes de capitaine avec leurs nouveaux effets à partir de la saison débutant le 10/5/2022 7:00(UTC).

○ Le niveau de faveur maximum sera de 1 900 dans les batailles de faveur du mode Duels d’invocateurs.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 10/5/2022 7:00(UTC).

○ Le jeu essaiera de rétablir la connexion automatiquement si celle-ci est interrompue en plein milieu d’un combat.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour un héros mythique

Parmi les héros mythiques apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Duma, Dieu de la force, obtient de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude A

Furie 4

Confère Atq/Vit/Déf/Rés +4, mais l’unité subit 8 dégâts après le combat. Non compatible :

・ Aptitude C

Séisme +

Au début du tour 1, inflige 10 dégâts à tous les ennemis, et si l’unité est dans une équipe de défense pendant la saison de l’anima du mode Raid céleste, détruit la structure d’attaque la plus proche (à l’exception des structures indestructibles). Au début du combat, si Atq de l’unité > Atq de l’ennemi ou si PV de l’ennemi < 100 %, les bonus dont l’ennemi bénéficie grâce à des aptitudes comme Prudence ou Ralliement sont annulés pendant le combat. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Duma, Dieu de la force, aura une nouvelle arme à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes et améliorations » pour en savoir plus.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir seront ajoutés !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.5.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 5 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 5 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/6/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 5 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.5.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 4 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.5.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, le héros suivant pourra obtenir une nouvelle arme qui lui sera réservée.

Maltet gelé

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Thea, Meneuse ailée

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Imhullu

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Gharnef, Pontife maléfique

Souffle de démon

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Idunn, Prêtresse sombre

Eldhrímnir

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Felicia, Chef en herbe

Croc de Kitsune

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kaden, Kitsune frimeur

Souffle déchu

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Duma, Dieu de la force

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour éclair (A/D) : niveau 9

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Bataille : avancée » de Fire Emblem: Thracia 776 et « Avancée » de Fire Emblem: The Sacred Stones.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Avatar brillant : niveau 5

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Luthier, Espoir printanier

・ Salem, Sage obscur

■ Autres modifications

○ Amélioration d’une portion des graphismes des cartes de désert.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.