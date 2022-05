Formula Retro Racing (Nintendo Switch) – Le test

Souvenez-vous, le 17 novembre 2009 lorsque le jeu F1 2009 est sorti sur la console Wii de Nintendo. Une des premières et rares fois où les joueurs ont pu piloter des Formules 1 sur une console de Nintendo. Hélas, trois fois hélas, cet évènement ne s’est pas renouvelé et aujourd’hui encore, pour prendre en mains une formule 1 sur une console Nintendo, il faut se tourner vers un ersatz, comme par exemple Formula Retro Racing. Trêve de plaisanterie, ce jeu n’a rien en commun avec une simulation de F1, il est nettement plus proche de Virtua Racing : de l’arcade pure et à fond les ballons !

“Three, two, one, GO !”

Comment caractériser un jeu d’arcade du début des années 90 : des couleurs criardes, une musique assourdissante et un chrono qui tend vers zéro. C’est comme cela aussi que l’on peut caractériser le jeu Formula Retro Racing. Pas de chichis, pas de blablas, le joueur choisit entre quatre modes de jeu et c’est parti. Le mode arcade est ce qui se fait de plus classique. Il s’agit de participer à une course contre dix-neuf concurrents et de terminer le nombre de tours imposé tout en évitant que le chrono n’atteigne zéro et en essayant de se placer le mieux possible. Les trois niveaux de difficulté permettent de gagner plus de points, sachant que trois circuits sont déblocables après avoir gagné 50, 125 puis 200 points.

Le mode Grand Prix permet de jouer seul ou jusqu’à quatre en local et de participer à différentes courses mais toujours sur les huit mêmes circuits. La différence notable avec le mode arcade est l’absence du chrono qui tend vers zéro et le fait que les départs se font à l’arrêt et non lancés.

Le mode Eliminateur se joue en solo et le joueur va devoir rester dans les dix premières voitures à chaque tour qui passe, et va se rendre compte que les adversaires vont de plus en plus vite au fil du temps. Ce mode est sympa et change de l’habituel mode arcade.

Enfin, un mode essai libre permet de s’amuser sur les circuits sans avoir de concurrence sur la piste. Utile pour se familiariser avec les tracés mais pas indispensable.

La conduite est simple, le joueur accélère et freine, c’est très arcade et ça fonctionne bien. Ceux qui le veulent pourront passer la transmission en manuel pour pouvoir passer les vitesses et améliorer leurs sorties de virage et leurs chronos.

“Time Extended !”

Sur le plan graphique, Formula Retro Racing propose un design en low poly ressemblant fortement à Virtua Racing. Le jeu propose trois points de vue : une vue cockpit qui donne les meilleures sensations de vitesse, une vue extérieure proche et une vue extérieure éloignée. Cette dernière est celle qui permet le mieux d’appréhender la distance avec les autres véhicules.

Car c’est là le gros souci du jeu : les adversaires. Rarement une IA a été aussi mauvaise. Mauvaise dans le sens mauvaise joueuse. Nos adversaires changent de trajectoire au dernier moment pour se retrouver devant nous à chaque tentative de dépassement. Ce qui laisse perplexe au début rend rageur au bout d’un certain temps car il arrive fréquemment de rater une course à cause d’un adversaire qui nous aura volontairement bloqué.

Outre le compteur de vitesse, le chrono et le circuit en modèle réduit avec la place des concurrents sous forme de petits points jaunes, Formula Retro Racing rajoute une indication avec une jauge de dégâts qui se remplit quand on percute un adversaire ou un mur et qui, une fois pleine, fait exploser notre voiture et nous fait perdre de précieuses secondes avant de réapparaître. Devoir se battre contre un chrono et des adversaires dangereux rend la tâche vraiment ardue.

Mais le jeu procure quand même de vrais plaisirs : la musique en premier lieu. Même si les pistes sonores ne sont pas nombreuses, à peine quatre ou cinq, elles sont rythmées et hypnotiques comme dans les années 90.

Autre petit plaisir, Formula Retro Racing propose le circuit de Formule 1 de Monaco parmi les huit pistes. Quel plaisir de parcourir les rues de la ville dans un petit jeu d’arcade, de retrouver les chicanes, la piscine et le tunnel bien connus des fans.

Enfin, le développeur, car oui, ce jeu a été développé par un seul et unique individu, a implanté un système d’aspiration qui apparaît sous forme de traits blancs quand on suit de près une voiture et qui permet de déboîter et de le dépasser à fond.