Une longue vidéo de présentation Japonaise pour Mario Strikers: Battle League Football sur Nintendo Switch

Mario Strikers: Battle League Football sur Nintendo Switch c’est pour le 10 Juin !

Le titre plutôt attendu, se dévoile un peu plus, un mois avant sa sortie, dans une vidéo présentant les différentes particularités du titre… Les attaques spéciales, les différences sur le gameplay en fonction de l’équipement affecté aux joueurs, un aperçu du mode multi, … Bref de quoi donner envie de taper dans le ballon rond avec Mario et ses amis (et ennemis) !

On vous laisse découvrir tout ça juste là :

(Une version Anglaise ou Française devrait suivre très vite)