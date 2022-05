Les développeurs de Live A Live parlent du remake à venir sur Nintendo Switch

À l’occasion d’une interview avec le magazine Japonais Famitsu, Le responsable de la version originale de Live A Live, Takashi Tokita, est revenu sur ce remake en HD-2D sur Nintendo Switch.

(Nous vous en proposons la version française, traduite d’après celle de Nintendoeverything.)

Quand a commencé le développement du remake ?

Tokita: Au début de l’année 2019, cela nous a pris trois ans.

Bien qu’il ait fallu trois ans, le temps de développement semble plutôt court comparé aux autres sorties récentes. Est-ce que l’expérience des précédentes réalisations (en HD-2D) a permis de réduire le temps de développement ?

Tokita: En effet, mais c’est principalement car nous avons décidé dès le début que le jeu serait en HD-2D. Nous n’avons pas perdu de temps à explorer différents styles artitiques.

Généralement le fait de choisir si on va faire un jeu en 2D ou en 3D lors de la phase de pré-prodution prends au moins six mois. Le fait de ne pas avoir à se poser ses questions nous a fait gagner beaucoup de temps. Nous savions qu’une remake en HD-2D conviendrait parfaitement pour un jeu sortie à l’origine sur Super Nintendo il y a 28 ans.

Ce gain de temps a été profitable pour le reste, car Live A Live propose un système différent pour chacun des scénarios du jeu, ce qui s’est avéré plus compliqué que prévu à adapter. Et pour ne rien arranger, nous étions en plein milieu de la pandémie. Celle-ci battait son plein alors que nous étions en pleine phase de pré-production et de production. Cela a eu un impact sur le temps qu’il a fallu pour finir le projet.

Qu’est-ce qui vous a pris le plus de temps durant le développement ?

Tokita: Le peaufinage du chapitre de Bakumatsu et les animations durant l’arc de la Préhistoire ont demandé pas mal de temps.

Nous avions préparé les animations comme à l’accoutumée, mais l’équipe en charge du pixel art aimait tellement le jeu qu’elles ont dessiné deux fois plus d’animations que ce que l’on pensait. Même durant la période de développement, toute l’équipe était à 200% portée par sa passion et son amour pour le jeu. Cette passion nous a suivi pendant tout le développement et le résultat final dépasse largement nos attentes. J’espère que les joueurs apprécieront autant que nous la version finale !