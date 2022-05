The Centennial Case: A Shijima Story, un jeu original mêlant mystère et aventure en prise de vue réelle, est désormais disponible

Les joueuses et les joueurs devront se plonger dans ce polar captivant afin de découvrir la vérité derrière cette affaire !

Paris, le 12 mai 2022 – SQUARE ENIX® et le développeur de jeux vidéo h.a.n.d., Inc., annoncent que The Centennial Case: A Shijima Story, un jeu d’enquête palpitant avec des scènes en prise de vue réelle est désormais disponible sur les consoles PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC (STEAM®)

Réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) et produit par Junichi Ehera (NieR:Automata), THE CENTENNIAL CASE: A SHIJIMA STORY raconte l’histoire des Shijima, une famille maudite qui a connu une série de morts inexplicables au cours des cent dernières années. Yasuhito Tachibana, producteur de The Naked Director sur Netflix, est le directeur de la photographie et scénariste du jeu. Il entraîne la narration visuelle vers de nouveaux sommets grâce à sa direction artistique et un gameplay haletant en prise de vue réelle.

Les joueuses et les joueurs incarnent l’autrice de romans policiers Haruka Kagami et doivent réunir des informations sur la famille Shijima, disséminées dans plusieurs époques. Pour élucider ce vieux mystère, ils utilisent leur pouvoir de déduction et voyagent dans le temps.

THE CENTENNIAL CASE: A SHIJIMA STORY prend vie grâce aux interprétations de talentueux acteurs et actrices japonais qui donnent corps à cette énigmatique aventure dans laquelle ils interprètent plusieurs personnages à chaque époque. Nanami Sakuraba incarne la protagoniste, Haruka Kagami, et Yuta Hiraoka le personnage d’Eiji Shijima, deuxième fils de la famille Shijima rentré chez lui pour aider à élucider le mystère qui tourmente sa famille.

« The Centennial Case: A Shijima Story se présente comme un drama en prise de vue réelle axé sur les meurtres survenus dans la famille Shijima au fil des cent dernières années. Les joueurs aideront les personnages à éclaircir ces affaires de meurtre. Les séquences vidéo du jeu ont été filmées en prise de vue réelle, alors guettez bien les expressions, les gestes et les mouvements subtils impossibles à capturer dans des jeux en images de synthèse ! J’espère que vous passerez un agréable moment à élucider les mystères entourant ces incidents avec Haruka ! » déclare Nanami Sakuraba.

« Ma première réaction face à cette histoire qui se déroule à plusieurs époques a été de penser “Est-ce seulement possible ? ”, suivie de “Ce script est vraiment extraordinaire” ! » La quantité de dialogues et le calendrier de tournage donnaient le tournis, mais je pense que le choix de filmer des séquences qui auraient pu être créées en images de synthèse confère une ambiance rétro au jeu et apporte davantage de réalisme à l’interprétation. J’ai hâte de voir les joueurs se plonger complètement dans les mystères de la famille Shijima, dans ces meurtres et cet amour qui transcendent le temps et l’espace » ajoute Yuta Hiraoka.

Les personnes qui achèteront The Centennial Case: A Shijima Story avant le 19 mai 2022 recevront aussi The Centennial Case: A Shijima Story BEHIND THE SCENES ; un bonus qui contient 50 minutes d’entretiens ; et une mini bande originale composée par Yuki Hayashi, Daiki Okuno, Ryoshi Takagi, Shuichiro Fukuhiro et Shogo Yamashiro.