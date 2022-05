Ubisoft prépare l’exclusivité chinoise Lapins Crétins : Party of Legends sur Nintendo Switch aussi chez nous

Dans ses derniers résultats financiers, Ubisoft annonce un jeu appelé Lapins Crétins : Party of Legends. Ce titre est prévu pour sortir sur Nintendo Switch. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette annonce est très discrète. Il a seulement été confirmé que le titre sera lancé entre avril et juin 2022.

Bien sûr, la première question qui vient à l’esprit est de savoir en quoi consiste Lapins Crétins : Party of Legends. Nous savons en effet que Rabbids Adventure Party a été dévoilé sur Nintendo Switch en 2019, mais uniquement pour le marché chinois. Il est depuis sorti sur ce territoire uniquement. L’idée générale est que Rabbids : Party of Legends est la version localisée de Rabbids Adventure Party, bien que seul le temps nous dira si c’est exact. Party of Legends devrait également faire l’objet d’une « sortie mondiale ». C’est le seul jeu dans le calendrier des sorties d’Ubisoft qui porte cette mention, ce qui donne du crédit à la localisation de Rabbids Adventure Party.