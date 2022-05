Dice Legacy – DLC Corrupted Fates (Nintendo Switch) – Le test

Un peu plus de 6 mois après la sortie de Dice Legacy, Corrupted Fates débarque et nous fait ressortir nos dés. Alors avons-nous été conquis ? Eh bien, ressortez votre chance ainsi que vos meilleurs dés, c’est reparti pour Dice Legacy !

Pas simple d’y retourner

Dice Legacy nous avait plutôt conquis côté gameplay, nous avions à l’époque été un peu déçus par le contenu trop rapidement redondant. Corrupted Fates, ce premier DLC, rajoute du contenu : un nouveau dé :

Le Cultiste, onze nouvelles technologies, douze nouvelles lois, sept nouveaux souvenirs et 6 nouveaux bâtiments et pour finir un nouveau dirigeant : Le Pasteur.

Forcément le tout va procurer de nouvelles parties en perspective, il va falloir plusieurs parties et un peu de temps pour maîtriser les nouveaux ajouts autour des cultistes. Le sacrifice de dés pour avoir des ressources, générer du savoir en corrompant vos dés ou bien apaiser votre peuple. Car oui, il y a avec tout ça tout un nouveau mode de jeu : Ruine.

La Ruine

Ruine, le nouveau mode de jeux disponible dans Dice Legacy, nous supposons qu’il faille déjà avoir fini le jeu une fois pour y accéder (ce serait illogique sinon), car dans le mode Ruine nous jouons les « méchants ». Pourquoi ces guillemets ? Car ce mode remet bien des choses en question. Là où dans Dice Legacy nous avions l’impression de jouer les gentils, finalement ce n’est pas vraiment le cas. Dans Ruine, nous jouons du coup l’autre camp, ceux qui étaient déjà présents sur ces terres. Et nous devons survivre afin de construire un bateau pour s’enfuir avant que ces envahisseurs ne prennent le contrôle des lieux.

La partie commence donc sur la face Nord, nous allons devoir tenir 500 jours, la partie se terminera plus tôt si la méfiance du conseil atteint les 100%, nous devons donc jouer un peu sur tous les plans. Nous pouvons aussi envoyer des citoyens en missions suicides chez les envahisseurs, là où dans le jeu de base, on se plaignait de les voir débarquer et on se demandait pourquoi il venait nous embêter.