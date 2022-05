Life in Willowdale : Farm Adventures révèle sa date de sortie dans une nouvelle vidéo de gameplay de combat

Amstelveen, Pays-Bas, Saint-Ouen, France – 18 mai 2022 : L’éditeur et développeur Mindscape, en partenariat avec le développeur FRAG Games et l’éditeur Just For Games, a publié une nouvelle vidéo du jeu d’aventure agricole Life in Willowdale: Farm Adventures montrant les combats passionnants du jeu et sa date de sortie du 6 septembre 2022. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, Steam et PlayStation et peut être précommandé chez votre revendeur local.

La nouvelle vidéo montre des combats contre une variété d’ennemis sauvages et fantaisistes. Le combat est simple à apprendre et peut être amélioré, avec la possibilité d’attaquer et de défendre à la perfection lors des rencontres avec les ennemis.

Déverrouillez plus de membres dans votre groupe, chacun ayant une compétence unique, et renforcez leur amitié pour augmenter leur force, en créant l’équipe parfaite pour votre style de jeu. Si les ennemis commencent à vous submerger, utilisez votre Attaque Ultime pour déclencher un combo dévastateur !