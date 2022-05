Top des ventes de la semaine au Japon: la Xbox Series X dépasse la PS5

Kirby et le monde oublié / Kirby and the Forgotten Land

Voici le top des ventes de la semaine (du 9 au 15 mai 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Cette année, le mois de mai est assez calme et cette semaine une seule sortie sur Nintendo Switch, le jeu d’enquête The Centennial Case: A Shijima Story de Square-Enix qui n’est pas sorti en boite chez nous.

01./01. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 47.525 / 352.113 (-59%)

02./02. [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 14.903 / 710.714 (-62%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.127 / 4.632.554 (-51%)

04./03. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 10.372 / 164.305 (-57%)

05./07. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 6.839 / 3.151.727 (-28%)

06./05. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.553 / 2.641.949 (-47%)

07./00. [NSW] The Centennial Case: A Shijima Story (Square Enix) {2022.05.12} (¥6.800) – 6.409 / NEW

08./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.849 / 4.879.799 (-49%)

09./09. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 4.360 / 964.133 (-52%)

10./11. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.245 / 2.025.606 (-45%)

Tremblement de terre, cette semaine, une Xbox est devant une console Sony. Que dire de plus, moins de 3000 Ps5, pour faire ça, autant ne pas sortir la console au Japon.