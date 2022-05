Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel se met à jour et corrige le bug de Kirby 64

Peu après sa sortie (le 20/05) sur le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, un bug bloquant avait été découvert dans Kirby 64: The Crystal Shards. Eh bien celui-ci a désormais été corrigé par Nintendo ! Le correctif est d’ores et déjà disponible pour l’application Nintendo 64 qui passe de la version 2.3.0 à la version 2.3.1.

Le Datamineur OatMealDome a partagé quelques informations sur ce patch :

Visiblement et pour simplifier son discours: Le problème a été corrigé directement au niveau de la « rom » du jeu et pas de l’émulateur.

Technical details!

The bug may have originated in N’s AOT recompiler for MIPS -> aarch64, since the only files updated were the AOT .nro and .pcb.

Interestingly, switchbrew says the NRO isn’t used, but those were the only files changed (not even the emulator main executable).

— OatmealDome (@OatmealDome) May 31, 2022