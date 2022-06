2 jeux pour se faire peur, bientôt sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch, ce n’est pas que pour les enfants (mais ça on le savait déjà hein). On pense fort à Laura avec ces différentes annonces…

On commence avec MADiSON qui devrait sortir dans les semaines à venir. D’abord sur l’eShop et 1 mois après au format physique.

MADiSON est un FPS d’horreur psychologique proposant un gameplay original et une histoire prenante.

Vous incarnez Luca, qui se réveille enfermé dans le noir, les mains couvertes de sang. Il doit endurer les tortures d’un démon, MADiSON, qui l’oblige à continuer un rituel sanglant, débuté il y a plusieurs décennies… Accomplirez-vous la cérémonie ?

Et on finit avec Saint Kotar, un point and click d’horreur annoncé pour le 14 Octobre !

« Que savez-vous sur Saint Kotar, étranger ? »

Saint Kotar est une aventure d’horreur psychologique se déroulant dans un monde superbement sombre et peint à la main. Sa saisissante bande originale et sa captivante atmosphère vous suivent à chaque pas de votre voyage dans cette oppressante et ancienne ville, rongée par de terrifiants événements occultes et par la sorcellerie.

Vos décisions affectent l’intrigue vécue et les personnes rencontrées. Vous incarnez deux personnages jouables dans cette aventure de 20 heures aux multiples dénouements possibles. L’unique question est de savoir si vous découvrirez votre humanité, ou bien si vous sombrerez dans la folie et dans la mort.

« N’ayez pas peur, ne tremblez pas d’effroi. »

Fin octobre 1996. Incarnant Benedek Dohnany et Nikolay Kalyakin, vous vous réveillez d’un terrible rêve dans la ville rurale de Sveti Kotar, en Croatie. Ce n’est pas votre maison, vous ne vous êtes jamais trouvé dans cet endroit, et même si vous ignorez pourquoi, vous avez l’étouffant sentiment que d’effroyables événements se déroulent ici.

« Cette ville est sur le point de sombrer dans l’enfer. »

La disparition de votre parente est peut-être liée à une série macabre de meurtres et d’étranges phénomènes à Sveti Kotar. Cette ville ancienne est soumise à deux réalités : en surface, elle est bénie par Dieu, mais en dessous, elle est rongée par de terrifiants événements occultes et par la sorcellerie.

« Change de réalité, mon fils. »

Vous recherchez la disparue en incarnant deux hommes de Dieu aux prises avec leurs propres perceptions de la réalité ; en même temps que vous passez de l’un à l’autre, la réalité change autour de vous, affectant ainsi votre progression dans l’intrigue et dévoilant de plus en plus leurs âmes.

« Qu’a Saint Kotar de si spécial ? »

Une aventure d’horreur psychologique, un sinueux récit de foi, de folie et d’obscurs mystères ;

Une atmosphère ténébreuse et hors pair ;

Partez au plus profond de la Croatie et explorez la sinistre ville rurale de Sveti Kotar, pleine d’une riche histoire et d’anciennes traditions ;

Jusqu’à 20 heures de jeu, de multiples ramifications et plusieurs dénouements possibles ;

Deux personnages jouables, et deux réalités distinctes à vivre ;

Les décisions d’un personnage peuvent affecter l’histoire de l’autre ;

Un monde superbement sombre et peint à la main ;

Un doublage audio complet par une talentueuse sélection d’acteurs ;

Une bande originale lugubre et saisissante.

Voilà donc de quoi prendre une bonne petite dose de flippe pour finir l’année ensanglantée… On en profite pour saluer Laura, si elle a tenu à la lecture de l’article jusque-là !