Junichi Masuda quitte Game Freak pour rejoindre le conseil de la Pokémon Company

Un communiqué de presse officiel de The Pokemon Company vient de confirmer que Junichi Masuda quitte son ancien rôle de directeur général de Game Freak pour devenir le Chief Creative Fellow de The Pokemon Company, avec effet immédiat. Cela signifie essentiellement que, même s’il ne devrait plus être directement impliqué dans le développement des jeux de la série, il se concentrera désormais sur la gestion de la franchise dans son ensemble.

Le rôle de Junichi Masuda dans le développement de la franchise Pokemon est remarquable ; il a été impliqué dans le développement des jeux depuis la version originale Pokemon Rouge et la version Verte, a réalisé plusieurs jeux de la franchise lui-même, et a généralement aidé au développement d’autres jeux de la franchise, comme le titre mobile dérivé Pokemon Go. D’une certaine manière, son nouveau rôle dans l’entreprise devrait imiter celui de Shigeru Miyamoto, qui a également pris le rôle de Creative Fellow chez Nintendo pour se concentrer davantage sur la gestion de leur marque plutôt que d’être directement impliqué dans le développement de leurs jeux.