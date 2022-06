16 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Saint Kotar, un nouveau jeu d’aventure d’horreur psychologique, a reçu une date de sortie définitive sur Nintendo Switch. Nous le verrons le 14 octobre 2022. Saint Kotar avait initialement été sécurisé pour Switch en 2020 suite à une campagne Kickstarter réussie. Depuis, SOEDESCO a pris en charge la publication du jeu.

Saint Kotar est une aventure d’horreur psychologique se déroulant dans une ancienne ville rurale de Croatie. Incarnez deux hommes de Dieu tentant d’élucider de terrifiants événements occultes et la disparition de leur parente. Découvrez votre humanité… ou sombrez dans la folie et dans la mort.

« Que savez-vous sur Saint Kotar, étranger ? » Saint Kotar est une aventure d’horreur psychologique se déroulant dans un monde superbement sombre et peint à la main. Sa saisissante bande originale et sa captivante atmosphère vous suivent à chaque pas de votre voyage dans cette oppressante et ancienne ville, rongée par de terrifiants événements occultes et par la sorcellerie. Vos décisions affectent l’intrigue vécue et les personnes rencontrées. Vous incarnez deux personnages jouables dans cette aventure de 20 heures aux multiples dénouements possibles. L’unique question est de savoir si vous découvrirez votre humanité, ou bien si vous sombrerez dans la folie et dans la mort.

« N’ayez pas peur, ne tremblez pas d’effroi. » Fin octobre 1996. Incarnant Benedek Dohnany et Nikolay Kalyakin, vous vous réveillez d’un terrible rêve dans la ville rurale de Sveti Kotar, en Croatie. Ce n’est pas votre maison, vous ne vous êtes jamais trouvé dans cet endroit, et même si vous ignorez pourquoi, vous avez l’étouffant sentiment que d’effroyables événements se déroulent ici.

« Cette ville est sur le point de sombrer dans l’enfer. » La disparition de votre parente est peut-être liée à une série macabre de meurtres et d’étranges phénomènes à Sveti Kotar. Cette ville ancienne est soumise à deux réalités : en surface, elle est bénie par Dieu, mais en dessous, elle est rongée par de terrifiants événements occultes et par la sorcellerie.

« Change de réalité, mon fils. » Vous recherchez la disparue en incarnant deux hommes de Dieu aux prises avec leurs propres perceptions de la réalité ; en même temps que vous passez de l’un à l’autre, la réalité change autour de vous, affectant ainsi votre progression dans l’intrigue et dévoilant de plus en plus leurs âmes.

L’éditeur SOEDESCO, ainsi que le développeur Indigo Studios, ont annoncé aujourd’hui que le jeu d’horreur à la première personne Charon’s Staircase sortira sur Nintendo Switch. Son lancement est aussi prévu pour le mois d’octobre. Charon’s Staircase « se concentre sur l’exploration tout en racontant une histoire sombre et dramatique ». Le jeu propose des environnements inquiétants, une musique menaçante et une narration entièrement vocalisée qui emmène les joueurs « dans un monde rempli d’atmosphères obsédantes. »

Dans ce jeu d’horreur et d’enquête à la première personne, votre mission consiste à déterrer le sinistre passé d’un gouvernement tyrannique. Retrouvez et détruisez les documents dévoilant les secrets d’Oack Grove. Découvrirez-vous la terrible vérité, ainsi qu’un moyen de sortir de là ? Dans les années 70, un régime totalitaire appelé le Ministère régnait d’une main de fer. Pendant cette période, ils ont commis de nombreux actes inhumains et abjects, mais ce temps est révolu. Désormais, ils veulent intégrer l’Union européenne. Vous incarnez un agent répondant au nom de code « Desmond ». Le Ministère vous envoie récupérer et détruire des documents secrets dans le domaine d’Oack Grove, documents compromettants sur les horribles activités du passé. Lors de ce voyage, vous ferez une découverte plutôt déplaisante et affreuse : le projet Alpha.

Wadjet Eye Games a annoncé Old Skies, une aventure de voyage dans le temps sur Nintendo Switch se déroulant dans le même univers que Unavowed et la série de mystères Blackwell.

Doublequote Studio a annoncé HeistGeist, un RPG narratif se déroulant dans une version cyberpunk de l’Europe centrale. Le projet est prévu pour un lancement en 2023, et une version Nintendo Switch est confirmée.

Dans le jeu, vous incarnez Alexandra, une voleuse à l’esprit vif et doublement trahie, qui prend la fuite après une mission qui a mal tourné. Elle cherche à échapper aux assassins de l’entreprise ainsi qu’à un client mécontent, et elle devra faire ce qu’elle peut pour rester en vie alors qu’elle se prépare pour le casse de sa vie. Bien que l’univers post-cyberpunk du jeu se déroule en 2040, il est basé sur des lieux réels. Dans HeistGeist, vous devrez « constituer une équipe de spécialistes, exécuter des casses très élaborés, vous battre dans des batailles de cartes et pirater les systèmes d’entreprise les plus sécurisés ». Vous pouvez construire un deck, utiliser le cyberespace pour pirater des serveurs sécurisés dans un casse-tête unique basé sur des cartes, et plus encore. Il est également intéressant de noter qu’il y a un casting de personnages entièrement vocalisés.

Autonauts sortira le 16 juin pour 19€99.

Colonisez des planètes inhabitées à travers l’immensité de l’univers et donnez leur vie par les pouvoirs de l’automatisation. Sortez de votre vaisseau et initiez la colonisation de nombreux mondes en récoltant des ressources naturelles. Créez des outils rudimentaires à partir de modèles, puis commencez à construire des robots travailleurs pour vous aider dans vos tâches. Travaillez et façonnez leur intelligence artificielle à l’aide d’un langage de programmation graphique, puis ordonnez-leur d’initier la construction de vos colonies. Difficile de ne pas s’émerveiller devant la naissance de vos propres civilisations de robots travailleurs, bien heureux d’être sous vos ordres ! Continuez de vous développer et créez des colons, des individus qui ne peuvent survivre sans votre aide. Pêche, cuisine, architecture et confection de vêtements ; initiez vos robots travailleurs à un grand nombre de tâches et aidez les colons dans leur chemin vers la transcendance.

Le RPG Drova: Forsaken Kin est annoncé sur Nintendo Switch.

Mysteries Under Lake Ophelia sortira sur la boutique en ligne de la console hybride (l’eShop) le 10 juin pour 5€49.

Un lieu étrange qui regorge de poissons venant du monde entier. Personne ne sait vraiment pourquoi ils sont là… et la raison de leur présence n’a pas l’air d’intéresser grand monde. Lancez votre leurre dans le lac et découvrez tout ce qui s’y cache. Attendez-vous à l’inattendu avec ce jeu réalisé par les créateurs de Fatum Betula. Dans « Mysteries Under Lake Ophelia », vous incarnez un jeune garçon qui se rend au lac Ophélia pour s’adonner à la pêche. Passez la journée au bord de l’eau et échangez vos prises contre de délicieux repas ou de nouveaux équipements.

Pro Gymnast Simulator arrive lui aussi le 10 juin mais pour 19€99.

Profitez de contrôler chaque mouvement important de votre athlète. Faites de votre mieux pour reproduire la gymnastique du monde réel ou trouver votre propre style de jeu. Ce jeu vous donne une liberté expressive illimitée.

Bus Simulator City Ride est annoncé sur Nintendo Switch pour la fin d’année.

Le FPS très spécial Post Void sortira sur Nintendo Switch le 21 juillet.

ElecHead sortira le 23 juin pour 8€99.

Dans un monde englouti par l’obscurité, cachée au fond d’une usine, une lueur d’espoir brille toujours. Dans ElecHead, incarnez Elec, un petit robot ayant pour mission de ramener la lumière dans le monde. Elec électrise et active tout ce qu’il touche, murs, sols, plateformes, interrupteurs, etc. Il peut aussi détacher et lancer sa tête pour atteindre des endroits éloignés, mais faites attention : si sa tête ne revient pas sur ses épaules au bout de dix secondes, il s’éteindra. Elec devra utiliser sa tête au sens littéral comme au figuré, pour tracer son chemin hors de cette usine remplie de pièges.

Plunder Dungeons est annoncé sur Nintendo Switch pour le 17 juin à 3€99.

Sokocat – Combo sortira le 9 juin pour 3e99.

Sokocat – Combo, apporte deux jeux de la série, Sokocat Islands et Sokocat Dungeon, un jeu de puzzle qui demande au joueur de pousser des blocs de pierre à la bonne position pour atteindre la fin du niveau. Les îles Sokocat apportent une aventure à thème tropical; résolvez des énigmes minimalistes tout en écoutant la mer et une bande sonore relaxante. Sokocat Dungeon, quant à lui, apporte une aventure mystérieuse, Kitten Jone (le chat) doit maintenant trouver des artefacts dans les donjons d’un château. Profitez des îles, évitez les pièges du donjon et continuez à pousser les blocs au bon endroit pour réussir. J’espère que ce chat a 9 vies.

Kamiwaza: Way of the Thief sortira le 13 octobre sur Nintendo Switch. Rejoignez l’honorable Ebizo dans les rues de Mikado et mettez vos talents de voleur à l’épreuve.

Frigato: Shadows of the Caribbean est annoncé sur Nintendo Switch pour 2023.

Dangen Entertainment a annoncé que Lost Ruins, un jeu d’action et de survie inspiré de l’anime 2D, sera lancé sur Nintendo Switch le 6 juin 2022. Le prix du jeu sera de 20 $.

Lost Ruins est un jeu de survie 2D side-scrolling où vous incarnez une jeune fille amnésique qui s’éveille dans un endroit étrange et inconnu. Explorez un monde sombre et dangereux, combattez des monstres terrifiants et défiez d’impitoyables boss ! Au cœur d’un donjon délabré, une jeune fille s’éveille sans aucun souvenir de son passé. Encerclée par d’horribles monstres assoiffés de sang, elle est secourue par la magicienne Béatrice et se lance avec son aide dans une périlleuse aventure pour découvrir qui elle est, et percer les secrets des Ruines Perdues.

Dans Lost Ruins, les combats peuvent être à la fois stratégiques et méthodiques. Découpez les ennemis d’un coup de lame, grillez-les à point ou renvoyez-leur leurs propres projectiles. Pour vous armer, vous aurez le choix entre une large sélection d’épées, de haches et autres armes tout droit sorties de l’arsenal médiéval. Les personnes plus à l’aise avec la magie pourront lancer quantité de sorts au moyen de baguettes magiques, potions ou parchemins. Brûlez les monstres, gelez les boss ou soignez-vous pour échapper à la mort. Choisissez votre style de jeu préféré et créez un lanceur de sort qui vous correspondra totalement.

Le monde de Lost Ruins est dangereux. Parfois, être armé jusqu’aux dents de puissantes armes ne suffira pas pour vous tirer d’affaire, et c’est là que les accessoires entrent en jeu ! Les accessoires sont des pièces d’équipement aux effets divers et variés. L’un pourra vous protéger contre le feu, un autre vous soignera du poison. La bonne combinaison d’accessoires vous offrira une multitude de stratégies au cours de votre aventure.

En explorant les profondeurs des donjons insalubres de Lost Ruins, vous découvrirez que si à peu près tout ce qui vous entoure cherche à vous tuer, l’environnement peut être tourné à votre avantage. Certains éléments dans le monde réagiront avec d’autres de manière réaliste. Les liquides inflammables s’enflammeront au contact d’une lanterne allumée. La magie du givre gèlera les étendues d’eau, les rendant dangereusement froides. Plus vous saurez comment utiliser l’environnement à votre avantage, plus vous deviendrez efficace.