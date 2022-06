Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Anthill – $2.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– BioShock Infinite – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– BioShock Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Chex Quest HD – $2.49 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base avant promotion: $21.99)

– Civilization VI – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Clockwork Aquario – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.07 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cotton 100% – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cotton Reboot – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Crown Trick – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crysis Remastered – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $32.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Darius Cozmic Collection Arcade – $22.49 (prix de base avant promotion: $44.99)

– Darius Cozmic Collection Console – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Deadly Premonition Origins – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dex – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base avant promotion: $14.90)

– Gear.Club Wasteland – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Giga Wrecker Alt. – $8.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Hello Neighbor Hide and Seek – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Inversus Deluxe – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Kill It With Fire – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Lonely Mountains: Downhill – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Moonlighter – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Neon Abyss – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Nine Parchments – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Overwatch – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Panorama Cotton – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– PGA Tour 2K21 – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Rain World – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– River City Melee Mach!! – $4.76 (prix de base avant promotion: $13.99)

– Say No! More – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Secret Neighbor – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shelter Generations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Sine Mora EX – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Sky Rogue – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– SpongeBob: Krusty Cook-Off – $3.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $6.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SteamWorld Heist – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Super Chariot – $2.23 (prix de base avant promotion: $14.90)

– The Escapists – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Outer Worlds – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Survivalists – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Toki – $2.08 (prix de base avant promotion: $14.90)

– Tools Up! – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Totally Reliable Delivery Service – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Trine 2 – $4.24 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Trine 3 – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ultracore – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Umihara Kawase BaZooKa! – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Valfaris – $7.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Worms Rumble – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– XCOM 2 Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yooka-Laylee – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)