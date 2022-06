A Plague Tale: Requiem, la suite de l’aventure bouleversante maintes fois récompensée A Plague Tale: Innocence d’Asobo Studio et Focus Entertainment, s’est montré un peu plus dans un long trailer de gameplay lors du Focus Showcase. Les précommandes sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC sont désormais ouvertes, tandis que le jeu a enfin dévoilé sa date de sortie officielle tant attendue, prévue le 18 octobre prochain !

Un duo en cavale envers et contre tous

Dans une longue et nouvelle séquence de gameplay , suivez Amicia et Hugo, traqués dans leur de la traversée d’une vaste carrière d’ocre par des soldats à leur recherche. Vivez une aventure déchirante dans un monde aussi brutal que somptueux, et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers dans une lutte désespérée pour survivre.

Le jeu sort le 18 octobre, précommandez dès aujourd’hui !

En plus d’avoir dévoilé du nouveau gameplay lors du Focus Showcase, les précommandes ont officiellement été lancées sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, et PC, et une date de sortie pour le 18 octobre a été annoncée sur toutes les plateformes. Les joueurs ont aussi pu découvrir de plus près l’édition collector dans cette vidéo de présentation .