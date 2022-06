À peine le direct confirmé et voilà que les rumeurs sur d’éventuelles titres annoncés fleurissent un peu partout.. l’occasion cette fois de cueillir celle concernant Nier Automata… Celle-ci provient toujours de Nacho Requena, l’éditeur du magazine Espagnol « Manual » qui était à l’origine de la rumeur concernant le « Partner Showcase » de demain.

Cette fois, c’est sur son compte twitter qu’il prend la parole ! Il évoque tout d’abord sur l’annonce d’un jeu Persona (ce dont on ne doute pas), mais revient également sur ses déclarations concernant le portage d’un jeu sorti il y a quatre ans… Il précise que celui-ci est arrivé sur les étals entre 2017 et 2018 selon les versions… Et deux minutes plus tard, il a fait un tweet concernant le Nintendo Direct de demain, accompagné d’un gif de Yoko Taro à qui l’on doit la série… Nier Automata !

Ce n’est pas la première fois que le titre est cité pour un éventuel portage sur Nintendo Switch, l’an dernier des datamineurs avait trouvé des références à la Nintendo Switch (NX) dans le code du jeu Nier Replicant; Le jeu avait même été listé brièvement par Amazon France avant de voir sa fiche supprimée. Est-ce que cette fois, ça sera la bonne ? Fait-il partie des jeux dont vous attendez le portage sur Nintendo Switch ?

Venga, a disfrutar mañana del Direct. Empezamos a las 15:30 con @AlvaroMortem, como siempre. https://t.co/j1q3fWT3xa pic.twitter.com/ZAU5stBxbj — Nacho Requena (@nachoMoL) June 27, 2022