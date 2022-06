Amsterdam, Pays-Bas, le 28 juin 2022 – Blanc est un jeu d’aventure artistique coopératif offrant une superbe expérience dessinée à la main, dévoilé aujourd’hui par Gearbox Publishing et Casus Ludi. Les joueurs seront plongés dans l’aventure attachante et créative d’un louveteau et d’un faon perdus, luttant pour retrouver leur famille. L’histoire de Blanc ravira petits et grands et vous mettra du baume au cœur dès sa sortie en février 2023 sur Nintendo Switch et sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Caractéristiques de Blanc :

Une aventure émouvante

Découvrez la fable poétique d’un louveteau et d’un faon à travers de sublimes paysages. Pris par surprise dans une tempête de neige, le duo devra unir ses forces pour suivre les traces laissées par leur famille.

Des illustrations à couper le souffle

Plongez-vous dans un monde magnifique en noir et blanc, intégralement dessiné à la main avant de prendre vie en 3D. Blanc met l’accent sur le voyage et l’expérience, tout en suscitant l’émotion chez les joueurs. Son ambiance sonore relaxante vous permettra de vous immerger dans son gameplay et sa narration sans texte.

Retrouvez le chemin de la maison

Les animaux ont des forces complémentaires qui vous aideront à arpenter les calmes étendues enneigées. Avec deux boutons et le déplacement comme seuls contrôles, ce gameplay simple permet à tout un chacun de jouer et de retrouver le chemin de son foyer.

Une expérience coopérative

Deux joueurs prennent les commandes du louveteau et du faon pour les guider le long des pentes neigeuses, faire face aux intempéries et surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Jouez ensemble sur un même écran ou en ligne avec votre famille et vos amis.

« Chez Casus Ludi, nous concevons des expériences ludiques depuis des années pour stimuler le dialogue et la compréhension sur des sujets et des concepts ayant une dimension sociale, explique Florent de Grissac, fondateur et game designer de Casus Ludi. Blanc est un projet qui nous tient à cœur, et notre tout premier jeu vidéo. Avec Blanc, nous voulions créer une expérience pleine de sens, sans antagonisme, basée sur l’aide mutuelle et l’empathie, et que tout le monde pourra apprécier, peu importe son habileté manette en main. »

« C’est un véritable honneur de collaborer avec Casus Ludi sur Blanc, leur nouveau jeu plein d’inspiration et de charme. La vision de Casus Ludi est unique et vient du cœur, a souligné Steve Gibson, président de Gearbox Publishing. Nous sommes captivés par la virtuosité et l’atmosphère poétique qui émanent de Blanc et nous avons hâte de les partager avec vous. Blanc, à travers ses thèmes d’union, son expérience intuitive et son gameplay fluide, est le titre idéal pour apporter de la joie à quiconque souhaite vivre une expérience complice avec un ami ou un proche, même ceux qui n’ont jamais touché à un jeu vidéo. »