Paris, le 28 juin 2022 – SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’un RPG de simulation de vie inédit, intitulé HARVESTELLA™, sur Nintendo Switch™ et sur STEAM® le 4 novembre 2022. Il inclut des illustrations signées Iasmu Kamikokuryo (FINAL FANTASY® XII) et des musiques composées par Go Shiina (franchise Tales). Dans HARVESTELLA, les joueurs découvriront un magnifique monde qui change au fil des saisons et un gameplay varié dans lequel ils s’occuperont de leurs cultures, se lieront d’amitié avec les habitants, et relèveront plein de défis en explorant des donjons.

HARVESTELLA se déroule dans un monde coloré et plein de vie où la stabilité des quatre saisons est assurée par quatre cristaux géants appelés « Lumicycles ». L’aventure commence lorsque les Lumicycles, qui présentent des anomalies, donnent vie au « Quietus », une saison de mort qui se glisse entre les quatre autres saisons de la Nature. Pendant le Quietus, les cultures dépérissent et les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais le plus inquiétant, c’est que ces saisons de mort se rallongent chaque année…

Dans ce RPG de simulation de vie, les joueurs planteront et s’occuperont de leurs cultures, utiliseront des ingrédients pour cuisiner et pour fabriquer des objets, et exploreront la carte du monde (qui change au fil des saisons) pour visiter différentes villes, interagir avec leurs habitants, pêcher, et plus encore. Les joueurs pourront choisir entre plusieurs classes, comme combattant, marcheur de l’ombre, ou mage, et explorer des donjons avec leur groupe pour découvrir les origines du monde et la vérité qui se cache derrière la calamité.

Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur STEAM. Les précommandes Nintendo Switch™ commenceront quant à elle prochainement. Une édition physique du jeu sera aussi disponible pour la console.