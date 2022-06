Saint-Ouen, France – 27 Juin 2022 : PQube, le développeur Vewo Interactive et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arriver d’une compilation Nexomon physique sur Nintendo Switch et PlayStation 4.

L’édition deux-en-un comprendra les aventures distinctes Nexomon classique et Nexomon Extinction.

Nexomon + Nexomon Extinction Complete Collection sera disponible en édition physique dans le courant de l’été 2022 sur Nintendo Switch et PS4.

À propos de Nexomon :

Revenez une fois de plus à la capture classique de monstres et vivez l’histoire complète de Nexomon avec 2 aventures épiques en une !

Caractéristiques principales :

Combattez et apprivoisez des centaines de Nexomon

Avec plus de 600 Nexomon de 9 types élémentaires à découvrir à travers des rencontres sauvages et une évolution basée sur les niveaux, créez une équipe qui correspond à votre style de jeu est sans effort.

Explorez un monde vaste et varié

De la toundra glaciale et du désert aride à la forêt dense et aux plages magnifiques, le monde de Nexomon est vaste et varié.

Faites-vous de nouveaux amis et combattez des ennemis maléfiques

Un héros n’est rien sans amis à ses côtés et adversaires qui tentent de contrecarrer chacun de leurs mouvements! Nexomon possède une vaste liste de personnages uniques et de rebondissements narratifs dans une histoire mondiale du bien contre le mal.

Devenez un Grand Maître Nexomon

Passez de débuts modestes avec un large éventail de Nexomon de débutants à la construction de l’équipe ultime. Battez-vous vers la victoire pour sauver le monde !

