ININ Games est heureux d’annoncer un partenariat avec inkle pour publier deux de leurs titres les plus appréciés dans une édition groupée en boîte pour Nintendo Switch™. 80 Days & Overboard ! » sont tous deux des aventures narratives primées. Dans 80 Days, une réimagination steampunk de Jules Verne, les joueurs doivent s’embarquer dans un voyage autour du monde pour gagner un pari lourd. Quant au jeu Overboard !, il se déroule à la fin d’un voyage et les joueurs doivent trouver le moyen de quitter un bateau de croisière après avoir commis un meurtre !

ININ Games est heureux d’honorer ces aventures interactives de nouvelle génération bien-aimées avec une édition en boîte bien méritée pour Nintendo Switch™ – bientôt disponible en précommande chez certains détaillants.

80 Jours

Dans cette relecture steampunk du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, les joueurs partent en voyage pour faire le tour du monde. Dans le rôle de Passepartout, le valet de chambre de Phileas Fogg, vous devez définir l’itinéraire, gérer le budget, veiller à la santé et au bien-être de votre maître et rentrer à Londres avant la fin du temps imparti. Le jeu a été acclamé par la critique et a été l’un des meilleurs jeux de 2014, selon le Time Magazine !

Overboard!

Votre mari a été assassiné ! Il y a juste un problème – vous l’avez tué. Vous avez maintenant huit heures pour dissimuler votre crime et vous enfuir sans être prise. Faites accuser les autres passagers, dissimulez les preuves et trouvez un moyen de vous en sortir avant que le temps ne soit écoulé dans ce jeu récompensé par les Writers’ Guild Awards dans la catégorie « Meilleur scénario dans un jeu vidéo ».

Rendez vos voyages encore plus inoubliables grâce à ces éditions spéciales limitées.

En tant que grands fans d’aventures interactives, ININ Games a créé des éditions spéciales pour 80 Days & Overboard ! (Nintendo Switch™) en quantités limitées pour apprécier davantage ces jeux uniques. Les collectionneurs peuvent se réjouir d’une édition limitée (29,99 €, limitée à 2 000 exemplaires) et d’une édition spéciale limitée contenant des objets de collection exclusifs (49,99 €, limitée à 999 exemplaires). Les précommandes sont désormais disponibles auprès de Strictly Limited Games – dans la limite des stocks disponibles.