Verrons-nous Oddworld : Soulstorm sur Nintendo Switch ? Un nouveau listing de magasin a été découvert: le magasin Nedgame a mis en ligne des précommandes pour une version Nintendo Switch. Si elle est legitime, le jeu bénéficiera d’une sortie en format standard ainsi que d’une édition collector. Une date de lancement provisoire, le 31 décembre, est indiquée, mais c’est plutôt un placeholder.

Oddworld : Soulstorm est initialement apparu sur les plateformes PlayStation et PC, mais a commencé à sortir sur d’autres consoles à la fin de l’année dernière. Bien qu’il soit possible que Oddworld Inhabitants arrive sur la Nintendo Switch, il est important de noter qu’aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment.

Soulstorm associe un jeu d'action-aventure frénétique de type plate-forme au récit macabre d'une société au bord de la révolution. Chacun de vos choix ayant une incidence sur la fin de l'histoire, vous aurez plusieurs dénouements à découvrir. Rejoignez la révolution ! Abe est de retour dans Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, avec en plus Toby's Escape, un nouveau mode de jeu offrant une expérience Soulstorm encore plus explosive et plus palpitante. Toute révolution se doit d'avoir un chef de file. Et tout chef de file se doit d'avoir des suiveurs. C'est à vous qu'il revient de guider Abe dans sa quête pour sauver ces derniers. En chemin, vous devrez déjouer le sort dans un monde gigantesque en 2.9D, où la mort est l'issue la plus probable. À chaque instant, vous devrez choisir entre recourir à la force brute pour écraser vos oppresseurs et faire appel à vos capacités de furtivité pour éviter d'être détecté. Vous affronterez une classe d'exploiteurs armés dont le projet sinistre menace l'existence même d'une espèce asservie. Fouillez les poubelles à la recherche d'ingrédients pour concocter des armes puissantes et armer vos suiveurs afin qu'ils puissent participer au combat. Et n'oubliez pas : plus vous sauverez de monde, meilleur sera le dénouement. Si vous avez les atouts nécessaires, vous pourrez aussi débloquer des niveaux secrets à jouer. Vous serez peut-être même capable de mener une révolution et d'atteindre les sommets du classement.