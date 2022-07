Après la rumeur sur l’évolution de Pohm, un autre gros leak débarque sur la toile.

Quelqu’un a apparemment divulgué six des Gym Leaders et trois Pokemon qui apparaîtront dans les prochaines aventures de Pokemon, Pokémon d’Écarlate et Violet, qui doivent sortir cet automne sur la Nintendo Switch.

Les fuites ont été postées sur Twitter par le compte Pokemon Leaks et l’utilisateur a déclaré qu’on lui avait envoyé les images et qu’il ne voulait pas révéler de source. Le membre de Reset Era snikdasnek affirme que les images proviennent d’une bande-annonce qui est censée être diffusée mercredi par The Pokemon Company. On aura donc vite la véracité de cette histoire.

Avant que vous posiez la question, oui, les images sont dégueulasses. A se demander pourquoi leaké si c’est pour que ça soit aussi vilain à regarder.