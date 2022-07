La simulation de construction de donjon Dungeons 3 : Nintendo Switch Edition sortira dans quelques semaine: Il est prévu pour le 15 septembre 2022 sur la console.

Le jeu proposera la même expérience que l’on peut trouver sur les autres plateformes. Les packs d’extension Once Upon a Time, Evil of the Caribbean et Lord of the Kings sont inclus. Donjons 3 : édition Nintendo Switch sera vendu à la fois physiquement et numériquement sur l’eShop de la console hyrbide.

Le seigneur du donjon a enfin réussi à unifier les forces du mal sous un seul et même terrible empire. Prochaine étape de sa quête diabolique : l’expansion ! En persuadant la prêtresse des elfes sombres des contrées ramollies de la surface de devenir son lieutenant en chef, le seigneur du donjon a trouvé le moyen de diriger sa campagne de conquête depuis les confins de son antre souterrain. Avec Thalya en première ligne et les forces du mal réunies derrière elle, les joueurs devront utiliser tous les coups possibles et imaginables pour écraser une fois pour toutes ces satanés héros du monde du dessus ! Laissez parler votre côté sombre en créant un donjon souterrain unique avec une multitude de salles, de pièges et de structures. Recrutez des créatures méprisables, orcs, succubes, zombies et bien d’autres pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue. Et lorsque vos forces seront prêtes, sortez des ténèbres et guidez vos troupes dans l’insoutenable lumière du monde de la surface. Votre avancée entraînera la corruption des terres et la mort de tout ce qui ressemble vaguement à un héros, une licorne, ou quoi que ce soit de mignon. Et pour la première fois dans la série des Dungeons, vous pourrez vous aventurer dans des niveaux générés aléatoirement, afin qu’aucune partie ne se ressemble : une éternité de distraction pour tous les conquérants maléfiques !

La gestion de donjon que vous attendiez : Dungeons 3 est la plus grande, la plus aboutie et la plus maléfique simulation de donjon jamais faite, doublée d’un mode STR entièrement retravaillé pour le monde en surface.

Nouveau management : commandez et menez à la victoire les forces du mal unies sous la houlette d’un nouveau personnage, Thalya !

La taille compte : une campagne solo immense avec 20 missions et plus de 20 heures de jeu, des niveaux générés aléatoirement, un tout nouveau mode en coop pour 2 joueurs, plus de salles et plus de capacités uniques.

La voix du mal : le narrateur préféré des fans et sa voix reconnaissable entre toutes sont de retour, perpétuant la tradition des Dungeons de la meilleure façon possible.