Bugs Bunny et ses compères entrent en course dès aujourd’hui dans Hot Wheels Unleashed™ avec le lancement de la nouvelle extension : « HOT WHEELS™ – Looney Tunes ».

Ce sont des courses cartoonesques qui attendent les joueurs avec de nombreuses arrivées dont 5 nouveaux véhicules (Bugs Bunny™, Daffy Duck™, Vil Coyote™, Bip Bip™ et Marvin le Martien™), un nouveau module de construction de circuit, des objets de personnalisation pour le sous-sol et pour le profil du joueur, ainsi qu’un nouvel environnement : Le Parc d’aventure Looney Tunes.

Ce dernier est divisé en 4 zones et inclut notamment le fameux désert de Vil Coyote, où les pilotes auront l’occasion de partir à la chasse au Bip Bip et aux Looney Tunes avec les fusées confectionnées par ce dernier.

Ce pack d’extension Looney Tunes est compris dans le HOT WHEELS™ Pass Vol. 3, mais il peut également être acheté séparément. Celui-ci est dès maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store).